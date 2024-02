Západ by sa nemal báť použiť vojenskú silu, podľa polovice Nemcov sa tak Rusko bude správať menej agresívne

23.2.2024 (SITA.sk) - Presne polovica Nemcov (50 %) je presvedčená, že Západ by sa nemal báť použiť vojenskú silu, aby donútil Rusko správať sa menej agresívne.Zároveň 35 percent Nemcov je presvedčených, že politické ústupky Rusku sú efektívnejšie. Ako informuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF.Názor, že Západ sa nemá báť silou donútiť Moskvu správať sa menej agresívne, má väčšina stúpencov vládnych politických strán, a to sociálnych demokratov, slobodných či zelených. Za ústupky je väčšina priaznivcov Alternatívy pre Nemecko a proruskej Aliancie Sahry Wagenknechtovej.