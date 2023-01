Západ dosiaľ Kyjevu sľúbil 321 ťažkých tankov, Ukrajinci sa pripravujú na možnú jarnú ruskú ofenzívu

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - Západné krajiny sľúbili Ukrajine, že jej dodajú 321 ťažkých tankov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to ukrajinský veľvyslanec vo Francúzsku Vadym Omelčenko.„K dnešnému dňu (28. január, pozn. red.) mnohé krajiny oficiálne potvrdili dodávku 321 ťažkých tankov na Ukrajinu," povedal diplomat v piatok vo vysielaní francúzskej televíznej stanice BFMTV, pričom bližšie nekonkretizoval, ktoré štáty takto pomôžu Ukrajine.Omelčenko zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť, aby ukrajinskí vojaci dostali tanky čo najrýchlejšie. „Čo sa týka dodacej lehoty, tá sa líši od prípadu k prípadu. Niektorí potrebujú vykonávať údržbu, iní riešia logistické problémy a iní čakajú na doručenie iných modelov, aby mohli odovzdať tie, ktoré majú dodať," vysvetlil veľvyslanec. „Potrebujeme túto pomoc čo najskôr. Ak budeme čakať do augusta alebo septembra, bude už neskoro," zdôraznil.Ukrajina sa podľa Omelčenka pripravuje na možnú jarnú ruskú ofenzívu na viacerých frontoch. „Nebojíme sa, ale veľmi seriózne sa pripravujeme," povedal diplomat. V súvislosti s dodávkami tankov západné médiá často citujú slová hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného, ktorý v minuloročnom rozhovore pre The Economist tvrdil, že Ukrajina potrebuje na úspešnú ofenzívu minimálne 300 tankov, nehovoriac o inom vybavení.