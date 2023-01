Budajov okrúhly stôl sa posúva na neskôr, Takáč sa vyjadril aj k návratu Dzurindu do politiky

Štátne riziko

Urážky a vulgarizmy

Skorší termín volieb

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - Okrúhly stôl pre predstaviteľov demokratických strán, ktoré zvolal poverený minister životného prostredia a predseda strany Zmena zdola Ján Budaj na 1. februára, sa bude konať o pár dní neskôr. Budaj to potvrdil v relácii RTVS – Rádio Slovensko Sobotné dialógy.Dôvodom je, že v parlamente sa bude schvaľovať termín predčasných volieb až 31. januára a strany potrebujú čas na to, aby si pripravili svoje stanoviská. Zároveň nechcel vopred prezradiť, koho na toto stretnutie pozve.Vyjadriť sa nechcel ani k tomu, že Mikuláš Dzurinda na tlačovej konferencii povedal, že je otvorený aj spolupráci s budajovcami. „My určite dodržiavame štandardnú politickú kultúru a nič nebudeme odkazovať cez médiá. Keď sa dáva príliš veľa najavo verejne a vopred, tak partneri sa tým stavajú do zlej pozície a nepriamo by som tým škodil dohodám," myslí si Budaj.Stredo-pravé strany by podľa neho mali rokovať o „štátnom riziku“, že ak vyhrá parlamentné voľby Smer-SD, ohrozí to zahranično-politické ukotvenie štátu.Budaj zároveň hovorí o spoločných hodnotách týchto strán, ktorými musí byť obnova právneho štátu a zároveň pevné ukotvenie zahranično-politickej orientácie Slovenska. „Hrozivé je, že časť politickej scény je na strane Ruska, ktoré nás označuje za nepriateľa, čo je na hranici vlastizrady. Aj budúce voľby budú vo veľkej miere o tom, či Putinove plány budú mať na Slovensku svojich stúpencov," povedal Budaj.Na otázku o svojej politickej budúcnosti odpovedal, že tá nie je podstatná. „Ja som vo veku, keď môžem pokojne s pocitom, že som niečo predsa len verejnosti pomohol, z politiky odísť," skonštatoval Budaj.Zároveň Budaj dodal, že si neosvojuje rolu veľkého zjednotiteľa všetkých so všetkými. Nepovedal, či vidí svoju politickú budúcnosť spoločne s povereným premiérom Eduardom Hegerom OĽaNO ).Podpredseda Smeru-SD Richard Takáč na margo návratu Mikuláša Dzurindu do politiky povedal, že keď Dzurinda viedol politický súboj s Ficom , diskusie boli aspoň na úrovni a debaty boli vo vecnej rovine. „Teraz Igor Matovič viedol politiku v duchu, že ide do rodiny, urážky, vulgarizmy," uviedol.Šéfovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi drží palce pri spájaní opozičných strán, ale Smer-SD pôjde podľa jeho slov určite do volieb samostatne.Budaj povedal, že nie je nadšený tým, že rozhodnutie o termíne predčasných volieb sa odložilo na posledný možný deň a obáva sa, že to len zbytočne vytvára podmienky na zákulisné tlaky.Takáč reagoval, že Smer-SD nerokoval so žiadnymi stranami, aby podporili skorší termín volieb. Zároveň zopakoval stanovisko Smeru-SD, že je neprijateľné, aby táto vláda ďalej pokračovala až do 30. septembra. „Ja neviem, či existuje taká krajina, kde bola vláde vyslovená nedôvera a následne bude ešte 10 mesiacov vládnuť," povedal.Hlavným dôvodom, prečo chce rozpadnutá koalícia oddialiť voľby, je podľa neho to, aby pozatvárala predstaviteľov opozície. Povedal, že strana Smer-SD je proeurópska, no „vždy sa pozerala na všetky štyri svetové strany, čiže aj na západ, aj na východ atď".