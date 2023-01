Západné tanky prinesú Ukrajine viac utrpenia a Európe viac napätia, tvrdí Peskov

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Americké a európske dodávky tankov Ukrajine jej prinesú viac utrpenia a Európe viac napätia, vyhlásil v stredu hovorca Kremľa. Dmitrij Peskov pre televíziu CNN povedal, že viac zbraní nezabráni Rusku v dosiahnutí jeho cieľov.Nemecká vláda v stredu potvrdila, že poskytne Ukrajine tanky Leopard 2 a schváli žiadosti ďalších krajín, ktoré by chceli spraviť to isté. Americká administratíva zase podľa nemenovaných zdrojov plánuje poslať zhruba 30 amerických tankov M1 Abrams.Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov v utorok v noci reagoval na informácie o dodaní amerických tankov s tým, že je to provokácia a „ak sa rozhodne o presune M1 Abrams do Kyjeva, americké tanky budú bezpochyby zničené ako všetky ostatné vzorky vojenského vybavenia NATO“.