Zápas Argentíny s Brazíliou prerušila polícia, pre nedodržanie karanténnych predpisov zatýkala hráčov (video)

Hráčov čaká deportácia

Zamlčali pobyt v zahraničí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - V brazílskom Sao Paule sa mal v nedeľu hrať šláger juhoamerickej futbalovej kvalifikácie o postup na MS 2022 do Kataru, ale z prípadnej odvety Argentínčanom za nevydarené júlové finále Copa América nebolo nič.Oba tímy na čele s najväčšími hviezdami Neymarom Lionelom Messim pobudli na trávniku štadióna Neo Quimica Arena len niekoľko minút, keď medzi nich vtrhli príslušníci Brazílskeho úradu pre zdravotný dohľad ANVISA a tiež policajti. Zadržali Argentínčanov, ktorí údajne porušili karanténne predpisy v boji s koronavírusom Išlo o štyroch legionárov pôsobiacich v Anglicku - Emiliana Martíneza, Cristiana Romera, Emiliana Buendíu a Giovanniho Lo Celsa. Zápas najprv prerušili a približne po hodine aj definitívne zrušili. Informácia o presunutí na iný termín sa zatiaľ neobjavila. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) najprv musí posúdiť správu od rozhodcov a delegáta zápasu."Títo hráči predstavujú závažné zdravotné riziko, preto musia ísť okamžite do karantény. Jednoznačne sa v najbližších dňoch nesmú voľne pohybovať po území Brazílie. Čaká ich deportácia a vysoké pokuty," vyhlásila ANVISA.Brazílske úrady sa odvolali na skutočnosť, že už niekoľko hodín pred zápasom spomenutým legionárom z anglických klubov nariadili karanténu, ale tí to nebrali na vedomie a traja zo štyroch dokonca nastúpili v základnej zostave trénera Lionela Scaloniho Vedenie argentínskeho futbalu napriek tomu reagovalo rozčarovaním na krok brazílskych zdravotných úradov."To, čo sa dnes stalo, je poľutovaniahodné a neprijateľné. My sme brazílsky zdravotný protokol v plnom rozsahu dodržali,“ napísal prezident Argentínskeho futbalového zväzu Claudio Tapia na twitteri. "Chceli sme hrať a rovnako aj naši brazílski súperi. Mal to byť festival futbalu, aby si každý užil hru najlepších hráčov na svete,“ povedal argentínsky tréner Lionel Scaloni.Aj Brazílska futbalová konfederácia (CBF) zostala prekvapená z rozhodnutia stiahnuť hráčov súpera z rozbehnutého zápasu. "Absolútne zlé načasovanie. Sme prekvapení, že sa také niečo vôbec môže stať. Svoje rozhodnutie mohla ANVISA uskutočniť pred zápasom, mala na to dosť času," napísali Brazílčania v tlačovej správe.Štvorica prišla do Brazílie s argentínskym tímom z venezuelského Caracasu. Pri vstupe do krajiny anglickí legionári údajne neuviedli, že sa za posledných 14 dní nachádzali v Spojenom kráľovstve, Severnom Írsku, Južnej Afrike alebo Indii. Zahraniční cestujúci, ktorí tam boli v tomto období, nemajú povolený vstup do Brazílie z dôvodu obmedzení v súvislosti s ochorením COVID-19.