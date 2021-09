Marko Daňo mieri do českého Třinca, tréner Varaďa očakáva prísun bodov

V otcových šľapajach

Daňo posilní zostavu

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská légia v šatni úradujúceho českého hokejového majstra sa opäť rozšírila. Dres tímu HC Oceláři Třinec si bude obliekať 26-ročný útočník Marko Daňo , ktorý v ostatných šiestich sezónach skúšal šťastie v troch mužstvách NHL, ale nedarilo sa mu podľa predstáv, a často končil v nižšej súťaži AHL.V prestížnej zámorskej profilige odohral účastník troch majstrovstiev sveta aj nedávneho kvalifikačného turnaja o postup na ZOH 2022 dovedna 141 zápasov v tímoch Chicaga, Winnipegu, Colorada a Columbusu a pripísal si v nich 45 bodov."Marko je silový typ korčuliara, ktorý sa vie natlačiť do bránky. Je silný na puku aj v osobných súbojoch. Očakávame od neho prísun bodov. Veríme, že v jeho prípade nesiahneme vedľa," uviedol tréner HC Oceláři Václav Varaďa na klubovom webe.Dosiaľ pôsobili v Třinci piati Slováci - štyria útočníci Tomáš Marcinko Patrik Hrehorčák , ku ktorým pred touto sezónou pribudol obranca Martin Marinčin . Marko Daňo podpísal krátku zmluvu na dva mesiace s opciou do konca tejto sezóny. Je zaujímavé, že hráčom Třinca bol aj Markov otec Jozef Daňo.Kreatívny center tam pôsobil v rokoch 1996 - 2001 a s tímom vybojoval striebro aj bronz v českej najvyššej súťaži. V šiestich sezónach nazbieral celkovo 190 kanadských bodov. Dnes je Jozef Daňo asistent trénera v českom tíme nižšej súťaže HC Frýdek-Místek."Vďaka Markovmu príchodu máme aktuálne k dispozícii trinásť útočníkov, sedem obrancov a troch brankárov. Sme pripravení na ostrý štart nového súťažného ročníka," dodal Varaďa na webe hcocelari.cz.Třinec už má v novej sezóne za sebou štyri zápasy v Lige majstrov. Rovnako ako Slovan Bratislava nezískal v konfrontácii so švédskym Leksandom a švajčiarskym Fribourgom-Gottéronom ani bod. V októbri odohrajú v LM Třinec a HC Slovan dva zápasy proti sebe.