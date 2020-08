Zápas Bostonu s Carolinou priniesol aj jeden sporný moment, Pánik a Tatar na úvod play-off NHL s prehrami (video)

Chára s jednou mínuskou

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Štyri zápasy čakali fanúšikovia Bostonu Bruins na prvé víťazstvo po letnom reštarte NHL . Prišlo v pravej chvíli - v úvodnom zápase 1. kola play-off proti Caroline (4:3 pp) a zrodilo sa štýlovo.Z druhého predĺženia uplynula minúta a niekoľko sekúnd, keď elitný útok Bostonu akciou na pár dotykov "vyšachoval" obranu Caroliny. Na jej konci David Pastrňák posunul puk pomedzi nohu brániaceho Joela Edmundsona na voľného Patricea Bergerona a ten strelou švihom prekonal brankára Petra Mrázka "Taký gól sme v ich podaní videli veľakrát. V tom spočíva krása tejto formácie, že všetci vedia predviesť pôsobivú hru a všetci vedia aj zakončiť," nadchol sa tréner Bruce Cassidy na webe NHL.Elitný útok "medveďov" sa v predchádzajúcich troch zápasoch miniturnaja o nasadenie vo Východnej konferencii herne aj strelecky trápil, teraz si jeho členovia pripísali dovedna 6 bodov za 2 góly a 4 asistencie.Slovenský kapitán "medveďov" Zdeno Chára odohral 25:30 min a okrem dvoch striel na bránku sa prezentoval aj tromi bodyčekmi, tromi zablokovanými strelami a jednou mínuskou. Brankár Jaroslav Halák sledoval len zo striedačky počínanie svojho fínskeho kolegu Tuukku Raska , ktorý mal 25 zákrokov."Snažili sme sa to ukončiť ešte pred piatym predĺžením," zasmial sa Bergeron. Dovolil si narážku na súboj Tampy Bay s Columbusom deň predtým, v ktorom padol rozhodujúci gól až v 151. min.Najlepší center Bruins po štvrtý raz v kariére rozhodol zápas play-off gólom v predĺžení. Prekonal tým klubový rekord dvojice Mel Hill -Terry O'Reilly. Spomedzi aktívnych hráčov dosiahol viac víťazných gólov v predĺžení vyraďovacej časti iba Patrick Kane zo Chicaga."Sme skúsená partia hráčov a veríme si. Cítili sme, že tento zápas je mimoriadne dôležitý a že v ňom treba uspieť. Čo bolo predtým, definitívne sme hodili za hlavu, a chceme sa zlepšovať," pripomenul Bergeron tri predchádzajúce prehry z miniturnaja o nasadenie do play-off.Držiteľ Stanley Cupu z roku 2011 sa jemne dotkol aj vynúteného posunutia súboja číslo 1 proti Caroline. "Nikdy vopred nečakáte, že budete musieť odohrať zápas o deň neskôr, lebo sa predtým hralo päť predĺžení. Hráme však výnimočný turnaj na jednom mieste a stať sa môže čokoľvek," podotkol Bergeron, s bilanciou 1+1 prvá hviezda zápasu.Súboj Bostonu s Carolinou priniesol aj jeden sporný moment. Emócie na ľade aj na striedačke vzbudila situácia z 25. min, keď Charlie Coyle zakončil do odkrytej bránky súpera a poslal Boston do vedenia 2:1. Gólu však predchádzalo vyrazenie puku spod lapačky brankára Mrázka, ktorý potom rozzúrene gestikuloval, že hra mala byť prerušená.Nebola a následná výzva trénera Caroliny na posúdenie situácie na videu nebola úspešná. Rod Brind’Amour si neskôr nedal pozor na jazyk a pre The News & Observer povedal, že to bol kriminálny skutok. "Pre takéto veci je táto liga veľmi vtipná," doplnil Brind'Amour, cituje ho portál TSN.Vedenie NHL ho rýchlo "poriešilo" pokutou 25 000 USD plus podmienkou, že ak sa dopustí podobného priestupku v budúcnosti, nasledovať bude ďalších 25 000 USD.V stredu sa hrali aj ďalšie štyri súboje 1. kola play-off NHL. Slováci sa však z víťazstiev svojich tímov netešili. Washington v zostave s útočníkom Richardom Pánikom prehral s tímom New York Islanders 2:4, hoci až do 39. min viedol 2:0. Pánik sa počas necelých 12 minút na ľade prezentoval šiestimi bodyčekmi, čo bolo spolu s Alexandrom Ovečkinom (bodovo vyšiel naprázdno) najviac z celého tímu Capitals.Vo vyrovnanom zápase Philadelphie Montrealom rozhodol o triumfe Flyers v 35. min útočník Joel Farabee. Slovenský útočník Tomáš Tatar počas 13 minút ani raz nevystrelil na bránku, pripísal si len jeden bodyček. Tatar po letnom reštarte NHL v piatich zápasoch zatiaľ ani raz nebodoval, hoci predtým bol lídrom kanadského bodovania Canadiens.V ďalších dvoch zápasoch bez slovenskej účasti Colorado zdolalo Arizonu 3:0 a Vancouver si poradil so St. Louis 5:2. Víťazné tímy vedú v sériách 1. kola play-off 1:0.