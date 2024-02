Zápas proti najväčšej amnestii zločincov v histórii pokračuje, opozičné strany zvolávajú protest pred Národnou radou SR

Boj za spravodlivosť

Raj pre kriminálnikov

V protestoch je sila

5.2.2024 (SITA.sk) - Opozičné strany zvolávajú veľký protest pred Národnou radou (NR) SR . Protest sa uskutoční v stredu 7. februára o 17:00, keď by sa malo hlasovať o novele Trestného zákona.Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) Kresťanskodemokratické hnutie a strana Sloboda a Solidarita chcú tak poslancom ukázať, že Slovensko je proti prijatiu promafiánskeho balíčku. Informoval o tom podpredseda NR SR a predseda PS Michal Šimečka „Pozývame v stredu pred parlament ľudí z celého Slovenska. Povedzme im to pred hlasovaním spoločne a nahlas. Hlasovaním za tento zákon pomôžu koaliční poslanci iba mafiánom, zlodejom a korupčníkom. Ukážme im, že Slovensko je proti. Že budeme znovu a znovu bojovať proti snahe Ficovej vlády zmocniť sa právneho štátu, spravodlivosti a všetkého na Slovensku. Oni nemôžu a nebudú mať všetko,” vyhlásil Šimečka a dodal, že prezidentka už v prípade prijatia novely Trestného zákona avizovala jeho vetovanie.Opozícia súčasne avizuje aj novú vlnu protestov v prípade, že sa zákon opätovne vráti do parlamentu na prerokovanie. Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že koalícia pretláča hanebnú trestnú novelu, a to aj napriek odboru celej verejnosti vrátane voličov koalície.„Od začiatku KDH odborne pracuje v parlamente, a predkladá pozmeňujúce návrhy, aby sme ochránili majetok a bezpečnosť obyvateľov Slovenska a minimalizovali sme škody tejto zlej novely. To však nestačí, vyzývam preto všetkých ľudí, ktorým záleží na zachovaní spravodlivosti na Slovensku, aby prišli v stredu o 17:00 pred parlament a dali poslancom Smeru SNS najavo, že si neželajú prijatie tohto zákona," vyhlásil Majerský s tým, že sa nesmie dopustiť, aby sa Slovensko stalo rajom pre kriminálnikov.Predseda SaS Richard Sulík doplnil, že zápas za zachovanie právneho štátu a proti najväčšej amnestii zločincov v histórii pokračuje. „Koalícia nám nedáva inú možnosť, ako sa opäť postaviť na odpor a vyjsť do ulíc práve v čase, keď bude boj o právny štát v parlamente vrcholiť. Vládny valec sa rúti ďalej a aj napriek tomu, že pozná dopady trestných zmien. V protestoch je ale sila," uviedol Sulík a dodal, že aj vďaka protestom sa podarilo schválenie novely Trestného zákona oddialiť o takmer dva mesiace a dotlačiť koalíciu aby urobila aspoň malé zmeny.„No keďže si vláda v snahe ochrániť svojich ľudí ide tvrdo za svojím, je našou povinnosťou využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii,“ uzavrel Sulík.