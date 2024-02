Orbánova strana Fidesz naďalej blokuje vstup Švédska do NATO, poslanci bojkotovali zasadnutie parlamentu

Zostalo už len Maďarsko

Kristerssona chcú v Budapešti

Ďalší pokus koncom mesiaca

5.2.2024 (SITA.sk) - Zákonodarcovia z maďarskej vládnej strany Fidesz premiéra Viktora Orbána bojkotovali pondelkové mimoriadne zasadnutie parlamentu, ktorého súčasťou malo byť hlasovanie o ratifikácii prístupových protokolov Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Prispeli tak k už 18-mesačnému odkladu kroku, čo znepokojuje maďarských spojencov.Po tom, ako turecký parlament schválil švédske členstvo v NATO v januári, Maďarsko zostalo jediným členom aliancie, čo tak nespravil. To viedlo spojencov k vytvoreniu väčšieho tlaku, aby Budapešť hlasovala čo najskôr.Orbán v januári povedal generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi , že vyzve jeho stranu, aby ratifikovala švédske protokoly, čo najskôr to bude možné.Pondelkové zasadnutie parlamentu podporilo šesť opozičných strán. Keďže sa však poslanci Fideszu, najväčšej strany v parlamente, nezúčastnili, zmarilo to pokus o zaradenie hlasovania do harmonogramu zákonodarného zboru.V parlamente pritom boli aj niekoľkí veľvyslanci z členských krajín NATO vrátane USA. Americký veľvyslanec David Pressman potom pre médiá povedal, že Spojené štáty budú konanie dôsledne sledovať a tešia sa na rýchle kroky Maďarska.Maďarskí predstavitelia naznačili, že poslanci Fideszu nepodporia hlasovanie, kým švédsky premiér Ulf Kristersson neprijme Orbánovo pozvanie do Budapešti na rokovania.Kristersson sa však vyjadril, že pricestuje do Maďarska, keď schváli švédske členstvo v NATO.V pondelok Fidesz vo vyhlásení uviedol, že ratifikácia švédskeho prístupového protokolu sa môže odohrať počas riadneho zasadnutia parlamentu, ale očakávajú Kristerssonovu návštevu.„Ak je to pre Švédov dôležitá otázka, švédsky premiér, samozrejme, príde do Budapešti,“ vyjadrila sa strana.Maďarská opozičná poslankyňa Ágnes Vadai z Demokratickej koalície konanie Orbánovej vlády považuje za zahanbujúce a bezdôvodné.Riadne zasadnutie parlamentu je naplánované na 26. februára, ale podľa Vadai nie je isté, že vtedy švédske členstvo v NATO schvália.