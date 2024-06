Zápas proti San Marínu nebude ľahký. Podľa Lobotku dá tréner šancu hráčom, pri ktorých má otázniky

Koniec sezóny

Prípravné zápasy

4.6.2024 (SITA.sk) - Úradujúci najlepší slovenský futbalista Stanislav Lobotka si po nevydarenej klubovej sezóne s talianskym SSC Neapol užíva kemp národného tímu v Rakúsku a teší sa na nadchádzajúce majstrovstvá Európy v Nemecku.Na reprezentačný kemp 29-ročný stredopoliar zavítal po ročníku, v ktorom Neapolčania z pozície obhajcu trofeje obsadili v Serie A nelichotivé desiate miesto. To v praxi znamená, že budúca sezóna európskych pohárových súťaží bude bez "partenopei"."Priznávam, na koniec sezóny v Neapole som už aj čakal, keďže výsledky sme mali také, aké sme mali... Bolo to náročné na hlavu, určite viac než na fyzickú stránku. Ale aj takéto obdobia prináša futbal. Štyri dni voľna mi určite pomohli na to, aby som dokázal zresetovať. Keďže len pred chvíľou sa mi skončila sezóna v klube, tak mám pocit, že šampionát je ďaleko. Myslím si, že viac to začnem vnímať, keď sa budeme letecky presúvať do Nemecka, takže ešte zostáva nejaký čas. Čo sa týka prostredia na kempe v Bad Erlachu, je to tu pekné, ihriská sú celkom kvalitné. Bodaj by počasie bolo lepšie. Na takýto dážď v Taliansku nie som zvyknutý. Ale všetko človek mať nemôže," povedal Stanislav Lobotka počas mediálneho termínu, cituje ho denník Šport.Na otázku, ako sa cíti ako jeden z lídrov tímu, ktorý aj po zúžení nominácie z 32 na 26 mien takmer s určitosťou pocestuje na ME, odpovedal: "Neberiem to tak, že som tu a určite pocestujem na Euro. Viem, že sa musím v prvom rade snažiť dať do toho všetko, makať a uvidíme, ako sa rozhodne tréner. Keď sa na šampionát dostanem, budem rád.“Už v stredu 5. júna čaká na Slovákov prvý z dvoch prípravných zápasov pred odchodom na európsky šampionát. Od 18.00 h zverenci Francesca Calzonu nastúpia v meste Wiener Neustadte proti hráčom San Marína, ktorým patrí v rebríčku FIFA až 211. priečka, kým Slovensko je na 51. mieste."Môžeme si vyskúšať veci, ktoré cvičíme na tréningu, respektíve nové prvky, ktoré tréner zvažuje. Pre neho to môže byť zaujímavé aj z toho pohľadu, že dá šancu hráčom, pri ktorých má ešte otázniky. Možno San Maríno patrí medzi najslabších súperov v Európe, ale určite to nebude ľahký zápas," skonštatoval Lobotka.