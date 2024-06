Účasť Djokoviča vo štvrťfinále Roland Garros je otázna: Neviem,čo bude

Štart Novaka Djokoviča vo štvrťfinále Roland Garros je otázny. Srbský tenista to uviedol po pondelkovom päťsetovom víťazstve nad Franciscom Cerundolom z Argentíny. V zápase si poranil koleno.



Svetová jednotka by mala hrať v stredu o postup do semifinále s Nórom Casperom Ruudom. Djokovič zdolal Ruuda vo vlaňajšom finále. "Neviem, čo bude zajtra, alebo pozajtra, či budem môcť vyjsť na kurt a hrať. Dúfam, že áno, ale uvidíme, čo sa stane," citovala Djokoviča agentúra DPA.