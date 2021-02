Zápas Ružomberka proti Slovanu sa skončil bezgólovou remízou, boj o titul sa však zamotáva

Belasí sa strelecky nepresadili

Domáci na viac ako remízu nemali

Slovan je naďalej vo vedení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti slovenského fortunaligového majstra ŠK Slovan Bratislava na úvod jarnej časti 2020/2021 uhrali bod na trávniku MFK Ružomberok Tréner "belasých" Darko Milanič po bezgólovej remíze nebol spokojný, keď v Liptove chcel získať plný počet bodov."Videl som dva rozdielne polčasy. V prvom nám chýbalo viac energie. Po prestávke sme predviedli veľa dobrých akcií a mali sme viacero gólových príležitostí. Snažili sme sa niečo vytvoriť, boli sme v priestore pred bránou, no trápili sme sa so zakončením. Myslím si, že sme dnes stratili dva body," uviedol 53-ročný Slovinec podľa oficiálneho klubového webu.Bratislavčania predtým v štyroch súťažných dueloch nad Ružomberčanmi zakaždým zvíťazili a neinkasovali, vrátane finále predchádzajúceho ročníka Slovnaft Cupu 2019/2020. Tentoraz sa však strelecky nepresadili."Chýbal mi ten jeden gól. Je fakt, že na takomto teréne je ľahšie brániť než útočiť, pretože potrebujete posledný dotyk, prihrávku či dribling," dodal Milanič.Domáci nevyhrali štvrtý ligový zápas v rade, no remízu s úradujúcim šampiónom brali "všetkými desiatimi"."Myslím si, že na viac ako na remízu sme nemali. Slovan bol kombinačne dobrý. My sme to viac odbojovali, takže z môjho pohľadu taký remízový zápas. Určite ten bod musíme brať," povedal kapitán mužstva spod Čebraťa Ján Maslo na webe Ružomberčanov.Slovan je po nerozhodnom výsledku naďalej na vedúcej pozícii, no druhá Dunajská Streda môže 6-bodový náskok tímu z Tehelného poľa trochu skresať v nedeľňajšej dohrávke 19. kola v Trenčíne.Ružomberok figuruje na 6. priečke, ktoré zaručuje miestenku v nadstavbovej skupine o titul.