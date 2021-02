Menoslov Shiffrinová-Vlhová-Gisinová sľubuje drámu alpskej kombinácie

Alpská kombinácia žien mala priniesť prvé dekorácie na MS v Cortine d'Ampezzo, ale prinesie až šiestu kolekciu medailí. Poveternostné rošády odsunuli štart súťaže zjazdárskej všestrannosti o týždeň, na pondelok 15. februára. Pôjde sa v pôvodnom formáte, teda o 11.00 super-G a o 14.30 slalomové kolo.





Pondelok, 14. februára

Kým pred týždňom bola hlavnou favoritkou slovenská lyžiarka Petra Vlhová, po špeciálnej súťaži superobrovského slalomu je ňou skôr Američanka Mikaela Shiffrinová. To je teória, prakticky je zrejmé, že štandardne by sa malo odohrať dramatické zápolenie o titul medzi nimi dvoma a Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Všetky predviedli v super-G jazdu v prvej desiatke, v intervale 43 stotín a je teda reálny predpoklad, že pri podobnej výslednici by v druhej časti kombinácie mohli rozhodovať centimetre v trojsúboji troch top slalomárok zimy.Kombinácia je súťaž, akú Vlhová absolvovala doteraz pomerne zriedkavo, premiérovo piatym miestom na ZOH 2018, o niekoľko dní neskôr 3. miestom na podujatí SP. Vlani dvakrát v SP nedokončila, ale medzitým na MS získala pre Slovensko historicky prvú individuálnu medailu. Zo strieborného stupienka jej k titulu chýbali centimetre vo vyjadrení troch stotiniek sekundy. Zvíťazila Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá aj v Cortine patrí medzi spolufavoritky prvej súťaže MS, spolu s talianskymi stálicami Federicou Brignoneovou a Martou Bassinovou. Celkovo sa teda predstaví až šesť pretekárok, u ktorých by zlatá medaila neznamenala žiadne prekvapenie.Slovenská zjazdárka figuruje v disciplíne, ktorá je priebehom nevyspytateľná (a v seriáli SP na "odstrel"), naozaj ako obrovská favoritka na medailu. Pre najlepšiu slalomárku prebiehajúcej zimy hovoria aj jej výsledky v super-G, najmä ten generálny z prvého februárového dňa. V Ga-Pa ako jediná ohrozovala suverénnu Švajčiarku Laru Gutovú, ktorá však na kombináciu v národnej nominácii nefiguruje, slalomy jazdí sporadicky a jej straty na najlepšie by sa rátali viac ako desatinami sekundy. Vlhová vo svojej "horšej" kombinačnej disciplíne v priebehu dvoch sezón a intervalu 13 mesiacoch zašla v desiatich superobrovských slalomov osemkrát do prvej desiatky a to sa jej 9. miestom podarilo aj vo štvrtok na MS.





Alpská kombinácia žien (11.00 slalomové kolo, 14.30 super-G)



MS 2019 (Are):

1. Wendy Holdenerová (Švaj.),

2. PETRA VLHOVÁ (SR),

3. Ragnhild Mowinckelová (Nór.)



ZOH 2018 (Pjongčang):

1. Michelle Gisinová (Švaj.),

2. Mikaela Shiffrinová (USA),

3. Holdenerová, ...

5. VLHOVÁ.



Slalom:



Svah: Rumerlo, štart 1740 mnm, cieľ 1560, dĺžka trate 540 m, prevýšenie 180, klesanie max 38, priemer 33 percent



Super-G:



Zjazdovka: Olympia delle Tofane, štart 2190 mnm, cieľ: 1560, dĺžka trate 2100 m, prevýšenie: 630 m, klesanie max. 65, priemer 30 percent.