Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 12.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Darina
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

12. augusta 2025

Zápas Slovana proti Kajrat Almaty spôsobí v Bratislave obmedzenia, polícia odporúča vyhnúť sa štadiónu


Tagy: Dopravné obmedzenia futbalový zápas Národný futbalový štadión v Bratislave

Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s utorkovým futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v ...



Zdieľať
493667852_1005148978479202_4587383752101485527_n e1753209194909 676x457 12.8.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s utorkovým futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.


Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, kvalifikačné kolo Ligy majstrov medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty sa začne o 20:15 a policajti budú v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke.

„V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova," uvádza polícia.

Vodičom odporúčajú, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli. O prípadných dopravných obmedzeniach budú včas informovať.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Zápas Slovana proti Kajrat Almaty spôsobí v Bratislave obmedzenia, polícia odporúča vyhnúť sa štadiónu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravné obmedzenia futbalový zápas Národný futbalový štadión v Bratislave
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Beluši sa zosunulo auto s prívesom do kanála, tragédia si vyžiadala život 73-ročného muža
<< predchádzajúci článok
Maškarová je stále poverená policajná prezidentka, čaká ju ešte vypočutie na brannobezpečnostnom výbore

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 