Utorok 12.8.2025
|Denník - Správy
12. augusta 2025
Zápas Slovana proti Kajrat Almaty spôsobí v Bratislave obmedzenia, polícia odporúča vyhnúť sa štadiónu
Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s utorkovým futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s utorkovým futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.
Ako informuje bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, kvalifikačné kolo Ligy majstrov medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty sa začne o 20:15 a policajti budú v okolí štadióna dohliadať na verejný poriadok a dodržiavanie pravidiel v cestnej premávke.
„V súvislosti s týmto podujatím upozorňujeme vodičov na možný vznik obmedzení v cestnej premávke v okolí štadióna pred jeho začiatkom a po ukončení, a to na uliciach Bajkalská, Viktora Tegelhoffa a Príkopova," uvádza polícia.
Vodičom odporúčajú, ak je to možné, aby sa okoliu štadióna vyhli. O prípadných dopravných obmedzeniach budú včas informovať.
Zdroj: SITA.sk - Zápas Slovana proti Kajrat Almaty spôsobí v Bratislave obmedzenia, polícia odporúča vyhnúť sa štadiónu © SITA Všetky práva vyhradené.
