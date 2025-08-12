Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

12. augusta 2025

Slovann Bratislava nepostúpili do play-off o Ligu majstrov. S Kairatom Almaty neuspeli po penaltovom rozstrele (3:4)



Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do play-off o Ligu majstrov. S Kairatom Almaty neuspeli po penaltovom rozstrele (3:4) po tom, čo na Tehelnom poli vyhrali 1:0 a zmazali manko z prvého zápasu. Rozhodujúcu penaltu nepremenil Barseghjan.



Slovann Bratislava nepostúpili do play-off o Ligu majstrov. S Kairatom Almaty neuspeli po penaltovom rozstrele (3:4)

Slovan bude po vypadnutí pokračovať v Európskej lige, už teraz má istotu ligovej fázy v Konferenčnej lige.

ŠK Slovan Bratislava – Kajrat Almaty 1:0 po predĺžení (1:0), rozstrel z 11 m 3:4

Gól: 30. Mak. Rozstrel: Tolič dal, Gromyko nedal, Pokorný dal, Martinovič dal, Kucharevyč dal, Ricardinho dal, Mustafič nedal, Sorokin dal, Barseghjan nedal, Jorginho dal.

Rozhodcovia: Bastien – Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.), 21 005 divákov.

Zverencov Vladimíra Weissa st. tak čaká play off o Európsku ligu proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern. Termín úvodného zápasu je štvrtok 21. augusta v Bratislave, odveta sa uskutoční o týždeň neskôr.

Správu budeme aktualizovať

