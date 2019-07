Zápasníčka Polláková skončila v Baku piata v kategórii do 46 kg

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Baku 22. júla (TASR) - Slovenská reprezentantka v zápasení voľným štýlom Anna Polláková obsadila na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Baku piate miesto v kategórii do 46 kg. Najskôr síce prehrala s Rumunkou Antucovou 0:10, tá ju však posunula do repasáže. V nej mala Polláková šancu na bronz, no podľahla Maďarke Matyiovej.V atletike skončila Emma Paulínyová na 800 m na 10. priečke a Jakub Nemec na 100 m celkovo na 15. mieste, ani jeden z nich do finále nepostúpil. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).