Zápasník López sa rozlúčil ako 5-násobný olympijský víťaz. Poklonil sa mu aj zdolaný Acosta

7.8.2024 (SITA.sk) - Pred 20 rokmi sa Mijaín López v Aténach prvýkrát predstavil pod piatimi olympijskými kruhmi a bola z toho štvrťfinálová prehra s Rusom Chasanom Barojevom. Odvtedy kubánsky grécko-rímsky zápasník ani raz nechýbal na olympijskej žinenke a bral už len zlaté medaily.Tak to bolo v Pekingu 2008, Londýne 2012, Riu de Janeiro 2016, Tokiu 2021 aj teraz v Paríži 2024. Po tejto neuveriteľnej sérii prišlo logické rozhodnutie o konci kariéry. Po víťaznom finále v kategórii do 130 kg nad Čiľanom Yasmanim Acostom si López vyzul topánky a zamával na rozlúčku.Stal sa vôbec prvým športovcom v histórii, ktorý na olympijských hrách vybojoval v rovnakej disciplíne (hmotnostných kategóriách do 120, resp. 130 kg) päť zlatých medailí. Upozornil na to web sport.cz."Vyzul som sa na znak toho, že zanechávam svoju najväčšiu zbraň po dlhej ceste, ktorú som prešiel. Je to symbol všetkej práce, ktorú som vykonal a teraz som na konci svojej cesty," vyhlásil López pre NBC News."Moje lúčenie sprevádza aj smútok. Zanechal som kus svojho života, zápaseniu som sa venoval prakticky celý svoj doterajší život a preslávilo ma po celom svete. Verím, že som zanechal inšpiráciu mladým," dodal takmer dvojmetrový a 130 kg vážiaci Kubánec, ktorý 20. augusta oslávi 42. narodeniny.Pôvodne chcel skončiť už pred tromi rokmi. Od olympijských hier v Tokiu vynechával všetky veľké súťaže a prakticky netrénoval. Potom sa však rozhodol pre ešte jeden návrat a ten mu v Paríži vyšiel najlepším možným spôsobom.V štyroch súbojov ani raz nezaváhal, najtesnejší bol štvrťfinálový duel proti Iráncovi Aminovi Mirzazadehovi, ktorý vyhral 3:1. Vo finále zdolal už spomenutého Acostu suverénne 6:0. Poklonu mu zložil aj jeho finálový súper."Som jeho veľký fanúšik. On má svoju úroveň, ktorú nepodlieza. Pred naším súbojom mi dokonca radil, čo mám robiť. Chcel som vyhrať, ale nie som až taký sklamaný. Prehral som s legendou a navyše priateľom," uviedol Acosta, prvý Čiľan s olympijskou medailou v grécko-rímskom zápasení.López nenašiel premožiteľa päťkrát na olympijských hrách a päťkrát na majstrovstvách sveta. Naposledy ho zdolal Turek Riza Kayaalp vo finále majstrovstiev sveta v roku 2015. K ich vzájomnému súboju v Paríži však nedošlo, lebo Kayaalp tam pre dopingový nález nemohol súťažiť.