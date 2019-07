Záplavy v Irkutskej oblasti v Rusku si vyžiadali 12 mŕtvych

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 1. júla (TASR) - Najmenej 12 ľudí prišlo o život pri záplavách, ktoré v ostatných dňoch postihli Irkutskú oblasť ležiacu na juhu ruskej Sibíri. Nezvestných je ďalších deväť osôb. S odvolaním sa na oznámenie ruskej vlády to v pondelok uviedla agentúra AP.Ruský vicepremiér Vitalij Mutko počas pondelňajšieho zasadnutia vlády uviedol, že pátranie po nezvestných naďalej pokračuje. Oznámil tiež, že v súvislosti so záplavami bolo hospitalizovaných 153 osôb.Záplavy a prívalové dažde podľa jeho slov zasiahli v Irkutskej oblasti 55 miest a dedín. Štyri dediny v tomto regióne ostali odrezané od sveta, Mutko však tvrdí, že majú dostatok núdzových zásob.Podľa ruského ministerstva pre mimoriadne situácie ostalo zaplavených 4000 domov. Postihnutú oblasť navštívil v sobotu aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý pricestoval do mesta Bratsk, keď sa vracal z návštevy Japonska, kde sa predtým zúčastnil na summite skupiny G20. Podľa agentúry AP nariadil vojakom, aby v zatopenej oblasti pomáhali pri záchranných prácach.