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 24hod.sk    Šport

11. septembra 2026

Zapletalová ide do finále celej sezóny. V Budapešti ju láka aj štedrá finančná odmena



Emma Zapletalová si trúfa zvíťaziť v Budapešti, ktorý nahrádza MS v neolympijskom roku. Premiérový šampionát World Athletics Ultimate Championship so štedrou finančnou dotáciou v Budapešti bude aj ...



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emma gala 2 1 676x588 11.9.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová si trúfa zvíťaziť v Budapešti, ktorý nahrádza MS v neolympijskom roku.


Premiérový šampionát World Athletics Ultimate Championship so štedrou finančnou dotáciou v Budapešti bude aj so slovenskou účasťou a Emma Zapletalová má ako sezónna premiantka najvyššie ambície.

V behu na 400 cez prekážky sa bude musieť vyrovnať s rolou favoritky v sobotu v úvodnom semifinále, ktoré sa beží o 18.46 h.

Súperky s odstupom


Za Zapletalovou s národným rekordom 52,30 je z jej súperiek v tomto roku najrýchlejšia Jamajčanka Rushell Claytonová zásluhou času 53,05. Rozdiel je teda trištvrte sekundy.

Ďalšími dvoma papierovo hlavnými uchádzačkami o štyri postupové miesta do nedeľňajšieho finále (18.08 h) sú Belgičanka Paulien Couckuytová (53,20) a Portugalčanka Fatoumata Binta Diallová (53,30).

https://www.instagram.com/p/Dc8qxzkt5OZ


Jednotkou druhého semifinále (18.56 h) je Američanka Anna Cockrellová, minulý piatok v Bruseli Emmina premožiteľka o 9 stotín vo finále Diamantovej ligy a tiež líderka tohtoročných svetových tabuliek.

Výkonom 52,13 prekonala Zapletalovej čas z júnovej Dauhy koncom augusta v Zürichu, kde Slovenka zakopla na deviatej prekážke. Pripomeňme, že Zapletalová v tomto roku vyhrala päť mítingov prestížnej Diamantovej ligy a stala sa aj majsterkou Európy v Birminghame.

Už sa nebude šetriť


"Cítim sa dobre. Sú to posledné dni a posledné preteky mojej sezóny, už sa na to teším. Budem sa snažiť podať čo najlepší výkon a nechať na dráhe všetko, čo sa dá, pretože už sa nie je na čo šetriť,“ uviedla 26-ročná zverenka Holanďana Brama Petersa na webe atletika.sk. Toto vyjadrenie sprostredkovala jej zastupiteľská agentúra Top Athletics.

Úradujúca Športovkyňa roka v SR Zapletalová pôvodne mala štartovať v II. semifinále proti Cockrellovej, vo štvrtok popoludní však napokon nastala zmena.

Veľké peniaze


Veľkú pozornosť v Budapešti púta aj finančné ohodnotenie elitných atlétok a atlétov. Ultimate Championship ponúkne celkový fond desať miliónov dolárov (približne 8,62 mil. eur) a víťaz individuálnej disciplíny dostane 150-tisíc dolárov, čiže 129 315 eur.

Ultimate Championship vymyslel prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe ako vyvrcholenie sezóny v roku, keď sa nekonajú olympijské hry ani majstrovstvá sveta.



Zdroj: SITA.sk - Zapletalová ide do finále celej sezóny. V Budapešti ju láka aj štedrá finančná odmena © SITA Všetky práva vyhradené.

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