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 24hod.sk    Šport

11. septembra 2026

Šarmantná Turkyňa bude trénovať mužov. Má iba 22 rokov a obdivuje Guardiolu – FOTO



Zeynep Mestanová má iba 22 rokov, ale bude trénovať mužský futbalový klub v Turecku. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že v tureckom futbalovom klube Turgutluspor sa zbláznili. Za trénerku totiž ...



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mestan1 676x901 11.9.2026 (SITA.sk) - Zeynep Mestanová má iba 22 rokov, ale bude trénovať mužský futbalový klub v Turecku.


Na prvý pohľad to vyzerá tak, že v tureckom futbalovom klube Turgutluspor sa zbláznili. Za trénerku totiž angažovali ženu a navyše veľmi mladú a atraktívnu.

Zeynep Mestanová len nedávno oslávila 22. narodeniny, ale aj tak sa stala prvou ženou v histórii klubu a zrejme aj celého tureckého futbalu, ktorá povedie mužov.

V štýle Guardiolu?


Sama odmala hrávala futbal, má trénerskú kvalifikáciu a jej trénerský vzor je Španiel Pep Guardiola. S kritikou počítala. Tvrdí, že na ňu odpovie až na konci sezóny.

"Tým, že sa Zeynep Mestanová hlási k štýlu Guardiolu, v podstate hovorí: chcem tím, ktorý je dobre organizovaný, nebojí sa hrať s loptou a aj bez nej tvrdo pracuje. Na úrovni šiestej tureckej ligy sú to ambiciózne ciele," napísal web womenlivescore.com.

https://www.instagram.com/p/CxNzAgSKmFc

Želajú jej úspech


"Náš klub sa dohodol so Zeynep Mestanovou na pozícii trénerky v súlade so štruktúrou a cieľmi do novej sezóny. Prajeme veľa úspechov Zeynep Mestanovej, ktorá povedie nové mužstvo a odbornú prácu v našom klube. Veríme, že táto nová éra prinesie úžitok našej komunite, klubu i všetkým fanúšikom," informoval šiestoligista na svojom instagramovom profile.

Turgutluspor prežíva ťažké obdobie, keďže za posledných 25 rokov zostúpil o niekoľko úrovní nižšie v tureckom futbale.

https://www.instagram.com/p/DdCTLqkkfOq

Padali niekoľko sezón


V minulej sezóne obsadil zostupové desiate miesto v piatoligovej súťaži Bolgesel Amator Lig. Predtým sezónu 2024/2025 zakončil na poslednom 16. mieste vo štvrtej najvyššej súťaži TFF 3. Lig. Aktuálne ho čaká premiéra v lige Manisa Super Amateur League, pričom ešte v roku 2001 pôsobil v tureckej II. lige. historicky prvá sezóna klubu pod vedením Mestanovej sa začne v októbri 2026.

“Novovymenovaná trénerka si vďaka svojej hráčskej kariére vybudovala silnú základňu fanúšikov - na Instagrame ju sleduje 21 300 ľudí (medzitým to stúplo na 29 300). Pôsobila vo viacerých ženských kluboch v tureckých regiónoch Izmir a Manisa, pričom svoju hráčsku kariéru odštartovala v roku 2019 v tíme Karsiyaka BES Spor. Naposledy, v roku 2025, hrávala za klub Bornova Genc Yildizlar Spor. Na trénerskú dráhu prechádza len šesť týždňov po tom, čo oslávila svoje 22. narodeniny," skonštatoval web anglického denníka The Sun.



Zdroj: SITA.sk - Šarmantná Turkyňa bude trénovať mužov. Má iba 22 rokov a obdivuje Guardiolu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

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