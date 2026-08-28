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28. augusta 2026
Zapletalová prišla o stopercentnú bilanciu na tohtosezónnych mítingoch Diamantovej ligy, doplatila na vlastnú chybu – VIDEO
Tagy: Diamantová liga IAAF
Emma Zapletalová vo štvrtok večer vo švajčiarskom Zürichu prišla o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová. Elitná ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vo štvrtok večer vo švajčiarskom Zürichu prišla o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová.
Elitná slovenská atlétka Emma Zapletalová už vie, aké to je nezvíťaziť v tejto sezóne na mítingu Diamantovej ligy. Po triumfoch na 400 m prekážok v Rabate, Ríme, Osle, Dauhe a Lausanne našla premožiteľku až pri svojom šiestom tohtosezónnom štarte na tomto fóre, vo švajčiarskom Zürichu finišovala až šiesta.
Dôvod je jednoduchý. Najlepšia slovenská športovkyňa v roku 2025 totiž zaváhala na predposlednej deviatej prekážke, v cieli jej namerali čas 54,07 sekundy. Rozbehnuté to pritom mala výborne, medzičasy totiž indikovali útok na vlastný národný rekord.
"Prekážky sú na dráhe na to, aby sa prekonávali. Dnes mi tá jedna nevyšla. Chyby sa robia a niekedy sa za ne platí. Skopla som prekážku a mala som čo robiť, aby som to ustála. Keď som sa chcela vrátiť do pretekov, zistila som, že súperky mi už ušli. Som rada, že som to dobehla, nespadla som a nič sa mi nestalo. Mrzí ma to o to viac, že rozbehnuté to bolo naozaj dobre. To bol aj môj cieľ. Bežať rýchlo na osobák a záverečné dve prekážky ísť na 16 krokov. K deviatej som však asi bola príliš blízko a skopla som ju. Ešte to musíme s trénerom zanalyzovať a zistiť, čo sa stalo. Sezóna je napriek tomu úžasná. Tieto preteky mi nevyšli, spravila som chybu a víťazstvo mi ušlo. Nevadí, ideme ďalej a budem sa snažiť v ďalších pretekoch to vylepšiť. Pripravím sa na ne čo najlepšie, zregenerujem a verím, že si to na nich vynahradím,“ uviedla Zapletalová podľa svojej zastupiteľskej agentúry Top Athletics.
Zapletalová vo štvrtok večer prišla aj o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová.
"Našťastie som v poriadku. Zakopla som o prekážku a takmer bol z toho pád. Potrebovala som nejaké štyri kroky, aby som získala späť rovnováhu. Preto som rada, že sa mi podarilo vôbec dobehnúť do cieľa. Všetkým svojim veľkým súperkám som sa pozerala na chrbát, ale som rada, že som dokončila. Vlastne ani neviem, čo sa tam stalo, zrejme som bola príliš blízko k prekážke. Musíme si to s trénerom zanalyzovať. Ideme ďalej," povedala zverenka holandského kouča Brama Petersa podľa oficiálneho webu, upozornil na to web Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Úradujúca majsterka Európy sa 4. septembra predstaví na výberovom finálovom podujatí Diamantovej ligy v belgickom Bruseli, potom príde na rad účasť na Ultimate Championships v Budapešti. (11. - 13. septembra).
DL v Zürichu priniesla aj dva nové svetové rekordy. Brazílčan Alison dos Santos o 14 stotín sekundy vymazal maximum Nóra Karstena Warholma na 400 m prekážok, nové má hodnotu 45,80 sekundy. Na 100 m prekážok žien potom Američanka Masai Russellová skresala z rekordu Nigérijčanky Tobi Amusanovej a jej rekord má hodnotu 12,09 sekundy.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová prišla o stopercentnú bilanciu na tohtosezónnych mítingoch Diamantovej ligy, doplatila na vlastnú chybu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Elitná slovenská atlétka Emma Zapletalová už vie, aké to je nezvíťaziť v tejto sezóne na mítingu Diamantovej ligy. Po triumfoch na 400 m prekážok v Rabate, Ríme, Osle, Dauhe a Lausanne našla premožiteľku až pri svojom šiestom tohtosezónnom štarte na tomto fóre, vo švajčiarskom Zürichu finišovala až šiesta.
Dôvod je jednoduchý. Najlepšia slovenská športovkyňa v roku 2025 totiž zaváhala na predposlednej deviatej prekážke, v cieli jej namerali čas 54,07 sekundy. Rozbehnuté to pritom mala výborne, medzičasy totiž indikovali útok na vlastný národný rekord.
"Prekážky sú na dráhe na to, aby sa prekonávali. Dnes mi tá jedna nevyšla. Chyby sa robia a niekedy sa za ne platí. Skopla som prekážku a mala som čo robiť, aby som to ustála. Keď som sa chcela vrátiť do pretekov, zistila som, že súperky mi už ušli. Som rada, že som to dobehla, nespadla som a nič sa mi nestalo. Mrzí ma to o to viac, že rozbehnuté to bolo naozaj dobre. To bol aj môj cieľ. Bežať rýchlo na osobák a záverečné dve prekážky ísť na 16 krokov. K deviatej som však asi bola príliš blízko a skopla som ju. Ešte to musíme s trénerom zanalyzovať a zistiť, čo sa stalo. Sezóna je napriek tomu úžasná. Tieto preteky mi nevyšli, spravila som chybu a víťazstvo mi ušlo. Nevadí, ideme ďalej a budem sa snažiť v ďalších pretekoch to vylepšiť. Pripravím sa na ne čo najlepšie, zregenerujem a verím, že si to na nich vynahradím,“ uviedla Zapletalová podľa svojej zastupiteľskej agentúry Top Athletics.
Zapletalová prišla aj o najlepší svetový výkon roka
Zapletalová vo štvrtok večer prišla aj o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová.
"Našťastie som v poriadku. Zakopla som o prekážku a takmer bol z toho pád. Potrebovala som nejaké štyri kroky, aby som získala späť rovnováhu. Preto som rada, že sa mi podarilo vôbec dobehnúť do cieľa. Všetkým svojim veľkým súperkám som sa pozerala na chrbát, ale som rada, že som dokončila. Vlastne ani neviem, čo sa tam stalo, zrejme som bola príliš blízko k prekážke. Musíme si to s trénerom zanalyzovať. Ideme ďalej," povedala zverenka holandského kouča Brama Petersa podľa oficiálneho webu, upozornil na to web Slovenského atletického zväzu (SAZ).
Čaká ju aj účasť na Ultimate Championships
Úradujúca majsterka Európy sa 4. septembra predstaví na výberovom finálovom podujatí Diamantovej ligy v belgickom Bruseli, potom príde na rad účasť na Ultimate Championships v Budapešti. (11. - 13. septembra).
DL v Zürichu priniesla aj dva nové svetové rekordy. Brazílčan Alison dos Santos o 14 stotín sekundy vymazal maximum Nóra Karstena Warholma na 400 m prekážok, nové má hodnotu 45,80 sekundy. Na 100 m prekážok žien potom Američanka Masai Russellová skresala z rekordu Nigérijčanky Tobi Amusanovej a jej rekord má hodnotu 12,09 sekundy.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová prišla o stopercentnú bilanciu na tohtosezónnych mítingoch Diamantovej ligy, doplatila na vlastnú chybu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Diamantová liga IAAF
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