Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. augusta 2026

Zapletalová prišla o stopercentnú bilanciu na tohtosezónnych mítingoch Diamantovej ligy, doplatila na vlastnú chybu – VIDEO


Tagy: Diamantová liga IAAF

Emma Zapletalová vo štvrtok večer vo švajčiarskom Zürichu prišla o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová. Elitná ...



Zdieľať
switzerland_diamond_league_athletics_91423 676x451 28.8.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vo štvrtok večer vo švajčiarskom Zürichu prišla o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová.


Elitná slovenská atlétka Emma Zapletalová už vie, aké to je nezvíťaziť v tejto sezóne na mítingu Diamantovej ligy. Po triumfoch na 400 m prekážok v Rabate, Ríme, Osle, Dauhe a Lausanne našla premožiteľku až pri svojom šiestom tohtosezónnom štarte na tomto fóre, vo švajčiarskom Zürichu finišovala až šiesta.

Dôvod je jednoduchý. Najlepšia slovenská športovkyňa v roku 2025 totiž zaváhala na predposlednej deviatej prekážke, v cieli jej namerali čas 54,07 sekundy. Rozbehnuté to pritom mala výborne, medzičasy totiž indikovali útok na vlastný národný rekord.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Prekážky sú na dráhe na to, aby sa prekonávali. Dnes mi tá jedna nevyšla. Chyby sa robia a niekedy sa za ne platí. Skopla som prekážku a mala som čo robiť, aby som to ustála. Keď som sa chcela vrátiť do pretekov, zistila som, že súperky mi už ušli. Som rada, že som to dobehla, nespadla som a nič sa mi nestalo. Mrzí ma to o to viac, že rozbehnuté to bolo naozaj dobre. To bol aj môj cieľ. Bežať rýchlo na osobák a záverečné dve prekážky ísť na 16 krokov. K deviatej som však asi bola príliš blízko a skopla som ju. Ešte to musíme s trénerom zanalyzovať a zistiť, čo sa stalo. Sezóna je napriek tomu úžasná. Tieto preteky mi nevyšli, spravila som chybu a víťazstvo mi ušlo. Nevadí, ideme ďalej a budem sa snažiť v ďalších pretekoch to vylepšiť. Pripravím sa na ne čo najlepšie, zregenerujem a verím, že si to na nich vynahradím,“ uviedla Zapletalová podľa svojej zastupiteľskej agentúry Top Athletics.

Zapletalová prišla aj o najlepší svetový výkon roka


Zapletalová vo štvrtok večer prišla aj o najlepší svetový výkon roka (52,30 s), ktorý o 17 stotín sekundy prekonala víťazná Američanka Anna Cockrellová.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Našťastie som v poriadku. Zakopla som o prekážku a takmer bol z toho pád. Potrebovala som nejaké štyri kroky, aby som získala späť rovnováhu. Preto som rada, že sa mi podarilo vôbec dobehnúť do cieľa. Všetkým svojim veľkým súperkám som sa pozerala na chrbát, ale som rada, že som dokončila. Vlastne ani neviem, čo sa tam stalo, zrejme som bola príliš blízko k prekážke. Musíme si to s trénerom zanalyzovať. Ideme ďalej," povedala zverenka holandského kouča Brama Petersa podľa oficiálneho webu, upozornil na to web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Čaká ju aj účasť na Ultimate Championships


Úradujúca majsterka Európy sa 4. septembra predstaví na výberovom finálovom podujatí Diamantovej ligy v belgickom Bruseli, potom príde na rad účasť na Ultimate Championships v Budapešti. (11. - 13. septembra).

https://www.instagram.com/p/Db9BvpVEQEO/?img_index=1


DL v Zürichu priniesla aj dva nové svetové rekordy. Brazílčan Alison dos Santos o 14 stotín sekundy vymazal maximum Nóra Karstena Warholma na 400 m prekážok, nové má hodnotu 45,80 sekundy. Na 100 m prekážok žien potom Američanka Masai Russellová skresala z rekordu Nigérijčanky Tobi Amusanovej a jej rekord má hodnotu 12,09 sekundy.


Zdroj: SITA.sk - Zapletalová prišla o stopercentnú bilanciu na tohtosezónnych mítingoch Diamantovej ligy, doplatila na vlastnú chybu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Diamantová liga IAAF
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Svetové rekordy nad prekážkami v Zürichu! Dos Santos ďakoval trénerovi, Russellová aj Dos Santosovi
<< predchádzajúci článok
Hráči Slovana Bratislava hodnotia žreb Ligy majstrov. Šporar si prial FC Liverpool, Wimmera teší duel proti Linzu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 