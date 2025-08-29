Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 29.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. augusta 2025

Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy v Zürichu druhá v národnom rekorde 53,18


Tagy: Emma Zapletalová

Zapletalová sa stala druhým slovenským reprezentantom, ktorý mal možnosť štartovať vo finále najprestížnejšieho atletického seriálu.



Zdieľať
Zapletalová skončila vo finále Diamantovej ligy v Zürichu druhá v národnom rekorde 53,18

Slovenská atlétka Emma Zapletalová obsadila druhé miesto vo finále Diamantovej ligy v Zürichu v behu na 400 m prek. v novom národnom rekorde 53,18. Postarala sa tak o najlepšie umiestnenie slovenského atléta v histórii finále DL. Zdolala ju iba líderka tohtoročných tabuliek Holanďanka Femke Bolová výkonom 52,18 s.


Zapletalová sa stala druhým slovenským reprezentantom, ktorý mal možnosť štartovať vo finále najprestížnejšieho atletického seriálu. Prvým bola Dana Velďáková, ktorej v roku 2010 patrilo 4. miesto. Zverenka holandského trénera Brama Petersa sa postarala o deviate slovenské umiestnenie v prvej trojke Diamantovej ligy. Dve z nich patria práve jej z prebiehajúcej sezóny, v júni obsadila druhú priečku v Osle a 16. augusta rovnakú aj v Chorzówe, kde posunula národné maximum na 53,58 s. V Zürichu ho posunula o štyri desatiny a patrí jej už 6. miesto v tohtoročných svetových tabuľkách.

Bolová okrem triumfu zlepšila aj vlastný rekord mítingu, ktorý mal hodnotu 52,80. Holanďanka je suverénkou disciplíny a jednoznačnou kandidátkou na zlato na nadchádzajúcich MS v Tokiu, jej svetový výkon roka má hodnotu 51,91. Zapletalová však ukázala, že sa môže merať so zástupkyňami silných reprezentácií zo Severnej Ameriky, keď v cieľovej rovinke nepustila pred seba Jamajčanku Andrenette Knightovú, ktorá obsadila 3. priečku výkonom 53,76. Potvrdila tak, že môže na svetovom šampionáte pomýšľať aj na finále. „Stiahnuť štyri desatiny z národného rekordu je dosť. Veľmi sa z toho teším. Beh mi takticky vyšiel, neurobila som chybu. Sústredila som sa celé preteky na to, čo som mala. Bolo to dobré,“ tešila sa Zapletalová podľa Top athletics.

Diamantová liga - finále v Zürichu, 2. deň:

Ženy

400 m prek.: 1. Femke Bolová (Hol.) 52,18 s, 2. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 53,18 - slovenský rekord, 3. Andrenette Knightová (Jam.) 53,76


Tagy: Emma Zapletalová
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovan Bratislava prehral v Berne 2:3, bude hrať v Konferenčnej lige

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 