 24hod.sk    Z domova

29. augusta 2025

Slávnostné otvorenie NOCKE sa blíži, pripravená je aj 24-hodinová plavecká výzva s pokusom o zápis do Knihy slovenských rekordov – VIDEO


Slávnostné otvorenie Národného olympijského centra plaveckých športov (NOCKE) sa blíži, pripravená je aj 24-hodinová plavecká výzva s pokusom o ...



noc_kosice_2 676x465 29.8.2025 (SITA.sk) - Slávnostné otvorenie Národného olympijského centra plaveckých športov (NOCKE) sa blíži, pripravená je aj 24-hodinová plavecká výzva s pokusom o zápis do Knihy slovenských rekordov. Ako na tlačovej besede informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), slávnostné otvorenie sa uskutoční v sobotu 30. augusta o 18:00, sprevádzať ho bude kultúrny program.

Plavecká výzva


Na nepretržitú 24-hodinovú plaveckú výzvu sa môže verejnosť zaregistrovať online na stránke https://www.inviton.eu/e-18935, prípadne aj priamo na mieste. Registruje sa na polhodinové intervaly, k dispozícii je 48 termínov a 60 pozícii pre registrovaných plavcov. V súčasnosti je podľa primátora zaregistrovaných vyše 1 200 ľudí. Štafety na rekordy sa v minulosti neplávali ani v metropole východu, a ani v iných mestách, i preto budú košické rekordy ustanovujúcimi.

„Našim cieľom sú dva ustanovujúce rekordy – v počte účastníkov na 24 hodín a v počte odplávaných kilometrov. Prvá skočí do vody vo svojej dráhe naša diaľková plavkyňa, ktorá preplávala kanál La Manche, Zuzana Jusková. Veríme, že k osobnostiam, ktoré budú plávať sa pridá aktuálna majsterka sveta zo Singapuru v kategórii masters Erika Mrázová,“ priblížil vedúci oddelenia športu Mário Švec.

Účastníci plaveckej výzvy dostanú diplom aj darčeky a poukážky od partnerov podujatia, medzi nimi poukaz vstup na NOCKE 1+1 zdarma, poukaz na denný vstup do wellness centra 1+1 zdarma, ale aj vstupenky na zápas internacionálov Slovenska a Maďarska v Košickej futbalovej aréne.

Bezplatný vstup aj symbolické vstupné


Zápas bude v nedeľu o 13:00, lístky sú pripravené pre tých, ktorí si prídu dovtedy zaplávať. Ako priblížil vedúci referátu kultúry mestského magistrátu Richard Hergott, súčasťou kultúrneho programu bude spevák Lukáša Adamec, taktiež tanečné vystúpenie Uno Star Dance Studio a DJ show. Verejnosť tiež počas otvorenia bude môcť využiť aj ďalšie služby, ktoré NOCKE ponúka. Vo fitnes centre si budú môcť zacvičiť v rámci 24-hodinového bezplatného vstupu, nové wellness centrum budú môcť využiť za symbolické vstupné.

V plaveckom centre budú mať športové kluby ale aj verejnosť k dispozícii 50-metrový bazén s 10 dráhami, ktorý sa dá využiť aj ako bazén s 20 dráhami dlhými 25 metrov. Pripravený je aj 25-metrový bazén s tromi dráhami. Počas pracovných dní bude NOCKE otvorené od 6:00 do 21:30, počas víkendov od 10.00 do 20:30. Ako ozrejmil košický primátor, po dohode s prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO), budú počas septembra platiť zvýhodnené ceny vstupného.

„Uvádzacie vstupné v septembri za 75-minútový lístok bude stáť štyri eurá, 105-minútový lístok bude mať cenu 5,50 eur,“ povedal Polaček. Podotkol, že jednak chcú verejnosti ukázať bazén, a jednak športové kluby obvykle začínajú svoju sezónu obvykle na prelome septembra a októbra. Upozornil tiež, že 33-metrový vodnopólový bazén bude počas septembra uzatvorený, v dôsledku nepretržitej prevádzky v ostatnom období potrebuje údržbu. Od októbra bude štandardné vstupné na 75 minút v sume päť eur, 105-minútový lístok bude stáť 6,50 eur.

Zľavnené a špeciálne vstupné


Pravidelní plavci ale budú môcť využiť 1 500 minútový lístok v hodnote 85 eur. Tento bude mať minútovú tarifikáciu, čo v praxi znamená, že držiteľovi sa z neho odpočíta toľko času, koľko v NOCKE strávi. Ako pre agentúru SITA ozrejmil námestník riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti TEHO Košice Štefan Ferencz, majú viacero režimov vstupov, okrem spomínaných štandardných 75 a 105-minútových lístkov budú k dispozícii aj zľavnené lístky. Tie budú o euro lacnejšie, v porovnaní so základným vstupom, a určené budú deťom, študentstvu, seniorom či ZŤP osobám.

Potom máme samostatnú kategóriu pre seniorov, a to denne, cez týždeň, v čase od 11:00 do 13:00. V tomto čase majú špeciálne vstupné na úrovni 2,50 eur za 105 minútový vstup," vysvetlil.

NOCKE ponúkne jediný 50-metrový krytý bazén olympijských parametrov na Slovensku, ktorý spĺňa kritériá Medzinárodnej plaveckej federácie.

Právne vzťahy


Ferencz pre agentúru SITA uviedol, že v časti, kde má byť v budúcnosti reštaurácia a ubytovacie zariadenie, prebiehajú práce, avšak samotné NOCKE ako také je hotové a ide do prevádzky. Reštaurácia súčasťou pôvodného projektu nebola, dôvodom boli nedoriešené právne vzťahy.

„Keďže sa doriešili a získali sme súhlas zrealizovať aj túto časť, začali sme v júli s rekonštrukciou reštauračnej časti," vysvetlil s tým, že sa realizuje aj ubytovacia časť, ktorá by v budúcnosti mala ponúknuť 28 lôžok pre ubytovanie športovcov. V pláne je aj prepojovací trakt medzi samotným komplexom a vodnopólovým bazénom.

„Momentálne ukončujeme súťaž na zhotoviteľa stavby," uviedol Ferencz. Doplnil, že predpokladaný čas realizácie sú tri mesiace, prepojovací trakt by chceli mať hotový do konca tohto roka.

„Dovtedy budeme vodnopólový bazén prevádzkovať zo strany kúpaliska Červená hviezda. Ale už nie pre verejnosť, ale primárne pre kluby," objasnil. Samotné NOCKE stálo 19,9 milióna eur bez DPH, pričom Fond na podporu športu naň prispel sumou 8,3 milióna eur. Reštauračná a ubytovacia časť by mali stáť zhruba 800-tisíc eur, predpokladaná cena prepojovacieho traktu sa pohybuje okolo 600-tisíc eur. „Máme v príprave aj ďalšie etapy," doplnil Ferencz s tým, že pôjde o výstavbu parkoviska aj tobogánovej veže, a tiež o prepojenie s „čéhačkom". „Momentálne čakáme na odovzdanie projektovej dokumentácie a započatie inžinieringu, pre získanie stavebného povolenia," uzavrel.

Zdroj: SITA.sk - Slávnostné otvorenie NOCKE sa blíži, pripravená je aj 24-hodinová plavecká výzva s pokusom o zápis do Knihy slovenských rekordov – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

