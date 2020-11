Zapojte svoje mesto do boja proti voľne pohodenému odpadu

Vezmi si ma spája jednotlivcov, firmy, obce aj influencerov







Deň zeme

Na iniciatívu Vezmi si ma zareagovalo 10 známych osobností, ku ktorým sa pridalo 71 ľudí z rôznych kútov Slovenska.





Naše mesto

Do čistenia prírody sa zapojilo takmer 300 zamestnancov z 25 firiem, ktorí spoločne vyzbierali 720 vriec odpadu





Svetový čistiaci deň

Do celosvetovej výzvy, ktorú na Slovensku organizuje OZ Upracme Slovensko, sa s podporou Vezmi si ma zapojilo 15 miest a obcí, v ktorých triedený zber odpadu zabezpečuje OZV ENVI - PAK. V nich sa podarilo vyzbierať takmer 500 vriec a naplniť kontajnery viac ako 2 tonami rôzneho odpadu.







25.11.2020 (Webnoviny.sk) -Zberatelia odpadkov nachádzajú v prírode najčastejšie plechovky, plastové a sklenené fľaše, ohorky od cigariet, vrchnáky a obaly zo sladkostí. Našli sa však už aj pneumatiky, elektronika, kreditné karty či plyšové hračky. Niečo o tom vie aj Ladislav Stupák z organizácie Save Nature by Čivas, ktorá od hromady odpadkov vyčistila už viacero kútov na východnom Slovensku. Najčastejšie upratuje v obciach Veľká Ida, Čečejovce, Bočiar, Šaca, Seňa a Moldava nad Bodvou. "Odpadky aj nelegálne skládky upratujeme vo svojom voľnom čase, vždy niekoľkokrát do týždňa. Za jeden deň dokážeme vyzbierať aj niekoľko vriec. Tie potom vlastnými autami zvážame do zberného dvora," vysvetľuje Stupák.K zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu motivuje ľudí už viac ako rok aj iniciatíva Vezmi si ma. Tá od začiatku roka zorganizovala viacero aktivít, do ktorých sa jednorazovo alebo opakovane zapojili stovky ľudí."Problém voľne pohodeného odpadu v prírode vnímame veľmi citlivo. Preto aj cez iniciatívu Vezmi si ma pravidelne upozorňujeme ľudí, aby neboli voči neporiadku v prírode ľahostajní. Keď niekde odpadky vidia, nech ich jednoducho zdvihnú a odhodia tam, kam patria," vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu a marketing spoločnosti ENVI - PAK. "Tešíme sa, že sa do iniciatívy počas roka zapojilo množstvo dobrovoľníkov, ale aj firiem a influencerov. Veríme, že aj vďaka nim ľudia prehodnotia svoj vzťah k životnému prostrediu a situácia v prírode sa tak začne pomaly zlepšovať," dodáva Kretter.Okrem rôznych čistiacich iniciatív, ktoré sa konali počas roka, sa v lete v rámci iniciatívy Vezmi si ma pustili do vzájomného duelu aj dvaja známi influenceri travel bloger Milan Bez Mapy a cestovateľka Andrea Zahurancová. Motivovali ľudí, aby zbierali odpadky a svojou aktivitou sa pridali buď na stranu jedného, alebo druhého influencera. Štvormesačná aktivita nakoniec skončila nerozhodne, na ich výzvu však zareagovalo množstvo ľudí z celého Slovenska. "Ponuku zapojiť sa do tejto iniciatívy som prijal s nadšením. Už počas môjho duelu s Andreou som si všimol, že sa situácia v prírode pomaličky zlepšuje. Po pol roku som sa vrátil k Malému Dunaju – na miesto, kde som zbieral odpadky na jar. A som veľmi rád, že ich tam teraz na jeseň bolo už oveľa menej," hovorí Milan Bez Mapy. Verí, že je to aj vďaka jeho príspevkom a osvete, ktorá sa okolo tejto problematiky robí.Opačnú skúsenosť však majú traja aktívni zberači, ktorí sa na sociálnych sieťach označujú ako Garbagegang_ZP. Pravidelne čistia okolie Zlatých pieskov v Bratislave. "Lesíky okolo Zlatých pieskoch sú plné odpadu. Vždy, keď prídeme, objavíme nejaké nové miesto, ktoré je potrebné vyčistiť. Za necelé tri mesiace sme vyzbierali viac ako 500 vriec odpadu, nemá to konca, stále je tu čo zbierať," objasňuje Eva Bacigalová z partie dobrovoľných zberačov.Ďalšou aktívnou zberačkou je aj vychovávateľka zo ZŠ Podkonice Linda Mesíková: "Do výziev, akou je aj Vezmi si ma, sa s deťmi zo školského klubu pravidelne a radi zapájame. Zvlášť v momentálnej situácii, kedy je obmedzené vyučovanie a stretávanie sa, a nie je možné organizovať akékoľvek hromadné akcie. Preto mi to prišla ako dobrá príležitosť využiť túto výzvu. Deti vždy veľmi pozitívne zareagujú na naše výzvy v škole. Podobnú výzvu sme robili aj cez prvú vlnu, kedy boli školy zatvorené, konkrétne na Deň zeme. Odpadky v prírode potom zbierajú poobede po škole, cez víkendy počas prechádzok s rodičmi alebo len tak s partiou kamarátov. Už teraz sa pýtajú, či niekedy ešte taká výzva bude."Práve takých nadšencov, akými sú Linda Mesíková, či združenia Save Nature by Čivas alebo Garbagegang_ZP Vezmi si ma hľadá. Na svojej stránke vytvorila iniciatíva mapu, na ktorej sú vyznačené všetky mestá a obce, ktoré sa do boja s voľne pohodeným odpadom už pustili. "Chceme, aby zelené mestá a obce na našej mape slúžili ako inšpirácia pre ľudí z okolitých miest a obcí. Svojim susedom môžu aktívne mestá ukázať, že sa to dá, že sa podobných aktivít netreba báť a zároveň ich môžu motivovať k tomu, že do upratovania odpadkov sa môže pustiť naozaj každý. Naším cieľom je, aby sa mapa Slovenska poriadne zazelenala," uzatvára Katarína Kretter.Mapa bojovníkov proti odpadu sa postupne zapĺňa a pravidelne na ňu pribúdajú ďalšie a ďalšie aktívne mestá a obce. Na túto mapu môže svoje mesto či obec prihlásiť každý, kto je aktívny a pravidelne zbiera odpadky. Stačí vyplniť na stránke www.vezmisi.ma/mapa jednoduchý formulár s popisom, čo ste vo svojom okolí v priebehu roka vyčistili.Informačný servis