Žiadosť o pandemické nemocenské treba vyplniť elektronicky, zamestnanec Sociálnej poisťovne sa vám neozve

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Poistenci, ktorí žiadajú o pandemické nemocenské, by po uznaní práceneschopnosti lekárom nemali zabudnúť vyplniť a do Sociálnej poisťovne odoslať elektronickú žiadosť o túto dávku.Formulár je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Ako ďalej uviedla Sociálna poisťovňa v tlačovej správe, treba si vybrať jeden variant podľa zaužívaného postupu poistenca na základe toho, či má alebo nemá aktivovaný elektronický občiansky preukaz.Lekár, tak ako dosiaľ, zašle do evidencie Sociálnej poisťovne potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca uznanej z dôvodu karanténneho opatrenia, resp. izolácie."Poistenec by už nemal čakať, že sa s ním skontaktuje zamestnanec Sociálnej poisťovne, ako to bolo počas prvej vlny pandémie, ale sám si vyplní uvedenú žiadosť o pandemické nemocenské a elektronicky ju odošle," upozornila poisťovňa.Cieľom tohto postupu je snaha urýchliť vybavenie žiadosti a aj vyplatenie „péenky“, a to bez ďalšej telefonickej komunikácie.