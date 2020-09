Zariadenia sociálnych služieb sa pre COVID-19 budú riadiť semaforom, červená znamená karanténu

Prioritou sú ľudské životy

Zariadenia dostali rýchlotesty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.9.2020 (Webnoviny.sk) - Každé zariadenie sociálnych služieb bude mať stanovený semafor. Pri určovaní farby sa zohľadní aj situácia v regiónoch. Povedala to v piarok na tlačovej konferencii štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR V zariadeniach sociálnych služieb evidujú momentálne jedného človeka s ochorením COVID-19. Deti v detských domovoch boli otestované s negatívnym výsledkom.Minister práce Milan Krajniak Sme rodina ) uviedol, že ich prioritou sú ľudské životy. Podľa neho ide aj ekonomicky o správne rozhodnutie. Vysvetlil, že menej prípadov znamená menšie riziko komunitnej nákazy, a teda výroba a práca v podnikoch by bola menej ohrozená.Doplnil, že v prvej vlne bolo Slovensko úspešné, pretože ak sa vezme do úvahy, že doteraz zomrelo v zariadeniach sociálnych služieb 19 klientov, ide o 3,5 klienta na milión obyvateľov. V porovnaní so susednými krajinami je tak Slovensko na tom lepšie.Gaborčáková priblížila, že každé zariadenie bude mať stanovený semafor a jednotlivé farby budú znamenať rôzne usmernenia. Bežný režim v zariadení bude predstavovať zelená farba, pri oranžovej farbe sa začína prípravná fáza a červená farba znamená karanténu."Pri každej tejto jednej farbe sa bude zohľadňovať takzvaný indikátor, aby sme pozerali na región, aké usmernenia dali hygienici v danom regióne, ale aj konkrétne, či do zariadenia dochádza dieťa, ktoré je z regiónu, ktorý je v červenej zóne," priblížila. Dodala, že to bude súčasťou usmernenia poskytovateľom sociálnych služieb, ktoré sa poskytne po 30. septembri 2020.Ako ďalej priblížila tajomníčka Ministerstvu zdravotníctva SR zaslali žiadosť, aby klienti prichádzajúci zo zahraničia a z nemocníc mohli podstúpiť rýchlotesty.Z vlastnej iniciatívy distribuovali všetkým zariadeniam rýchlotesty, tak aby si mohli otestovať novoprijatých klientov, klientov z nemocníc, aby sa rýchlejšie dostali k testom.