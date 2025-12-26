Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. decembra 2025

Zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom kraji dostali špeciálne vozidlá, uviedol Majerský


Štyri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) získali vo vianočnom období nové špeciálne ...



65b24fc05471e727224807 676x451 26.12.2025 (SITA.sk) - Štyri zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK) získali vo vianočnom období nové špeciálne upravené vozidlá so zdvíhacou plošinou, ktoré výrazne zlepšia prepravu imobilných klientov. Celková hodnota áut presiahla 184-tisíc eur, pričom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytlo dotáciu vo výške 111-tisíc eur a zvyšných viac ako 73-tisíc eur dofinancoval PSK zo svojho rozpočtu.

Zdvíhacia plošina pre invalidné vozíky


Ako konkretizovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK, ide o tri deväťmiestne a jedno sedemmiestne vozidlo so špeciálnou úpravou. Putovali do centier sociálnych služieb v Ličartovciach a v Giraltovciach a domovov sociálnych služieb v Legnave a Vranove nad Topľou.

Automobily sú vybavené hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidné vozíky. Vozidlá tak umožnia bezpečnú a komfortnú prepravu prijímateľov sociálnych služieb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, ako aj jednoduchšiu manipuláciu zo strany personálu zariadení.

Nové vozidlá budú slúžiť na prepravu klientov na kultúrne, spoločenské a športové podujatia, benefičné akcie či poznávacie výlety, čím prispejú k ich integrácii do spoločenského života.

Vozidlá sú nevyhnutnosťou


Som rád, že imobilní prijímatelia sociálnych služieb budú môcť vďaka týmto autám viesť plnohodnotnejší život a dostať sa všade tam, kde je to pre nás, bežných ľudí, samozrejmosťou. Zároveň sa uľahčí manipulácia s klientmi na invalidnom vozíku, čo určite ocenia aj zamestnanci zariadení,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Podľa kraja sú takéto špeciálne upravené vozidlá nevyhnutnou súčasťou každodenného fungovania sociálnych zariadení. Zvyšujú bezpečnosť a komfort prijímateľov sociálnych služieb a zároveň uľahčujú poskytovanie kvalitnej starostlivosti. PSK v spolupráci s ministerstvom práce každoročne zabezpečuje pre svoje zariadenia viacero takýchto špeciálne upravených vozidiel.


Zdroj: SITA.sk - Zariadenia sociálnych služieb v Prešovskom kraji dostali špeciálne vozidlá, uviedol Majerský © SITA Všetky práva vyhradené.

