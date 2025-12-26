Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. decembra 2025

Rožňava sa pýši zrekonštruovaným zimným štadiónom, slávnostné otvorenie sprevádzalo verejné korčuľovanie – VIDEO


V Rožňave po vyše roku zavŕšili rekonštrukciu zimného štadióna. Moderný športový areál určený nielen na zimné športy, ale aj ďalšie aktivity, slávnostne otvorili uplynulý víkend. Mesto Rožňava o tom ...



26.12.2025 (SITA.sk) - V Rožňave po vyše roku zavŕšili rekonštrukciu zimného štadióna. Moderný športový areál určený nielen na zimné športy, ale aj ďalšie aktivity, slávnostne otvorili uplynulý víkend. Mesto Rožňava o tom informovalo na svojej webstránke. Ako uviedlo, projekt nazvaný „Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava“, bol jednou z jeho najväčších investícií za posledné roky. Práce odštartovali minulý rok v septembri, zahŕňali dostavbu rozostavaného zimného štadióna, vrátane haly a jej zázemia.

Znížila sa energetická náročnosť


Konkrétne išlo o tri hlavné časti: vstavok zázemia, obvodový plášť a rekonštrukciu jestvujúceho zázemia. Súčasťou boli aj prevádzkové súbory ako chladenie, vzduchotechnika a plynová prípojka,“ priblížila samospráva. Doplnila, že cieľom bolo jednak zníženie energetickej náročnosti budovy, a jednak umožniť jej celoročné využitie počas celého roka. Vďaka tomu sa vytvoria podmienky pre širokú škálu športových disciplín, od prípravy detí a mládeže až po amatérskych športovcov, vrátane podpory pre zdravotne postihnutých návštevníkov.

Celkové náklady na stavebné práce boli vyše 4,3 milióna eur, ďalšie výdavky na stavebný dozor dosiahli temer 39-tisíc eur. Príspevok z Fondu na podporu športu bol vo výške viac ako milión eur. Predmetné prostriedky smerovali najmä na obvodové opláštenie haly, ostatok výdavkov dofinancovalo mesto z vlastných zdrojov, okrem iných aj z kapitálového úveru vo výške tri milióny eur, ktorý koncom tohtoročného marca schválilo mestské zastupiteľstvo.

Nakoľko práce napredovali rýchlejšie, než sa pôvodne plánovalo, v júli tohto roka bolo preinvestovaných približne 82 percent stavebných nákladov, pričom sa dokončovalo zázemie, chladenie a plynová prípojka. Pôvodný odhad dokončenia na jar 2026 sa tak podarilo výrazne skrátiť vďaka efektívnej koordinácii a priaznivým podmienkam. V novembri počas zasadnutia mestského zastupiteľstva sa už diskutovalo o možnom skoršom otvorení, ktoré sa vo výsledku potvrdilo aj sobotňajším podujatím,“ uviedlo mesto Rožňava.

Otvorenie sprevádzal program


Slávnostné otvorenie štadióna sprevádzal program pre verejnosť aj verejné korčuľovanie. Samospráva zdôraznila, že daný projekt nie je iba o modernizácii infraštruktúry, ale aj o podpore komunity. Pripomenula, že zimný štadión v meste slúžil od roku 1982 ako stredisko športu pre celý okres, a to najmä pre ľadový hokej a verejné korčuľovanie.

Počas tohto obdobia sa nerealizovala žiadna väčšia rekonštrukcia, napriek zmenám v technológiách, materiáloch a energetických kritériách. Aj v sťažených podmienkach tu vyrástlo niekoľko generácií hokejistov, korčuliarov a nadšencov rôznych vekových kategórií. Po rekonštrukcii sa stane multifunkčným centrom, kde sa budú konať aj kultúrne podujatia, koncerty či tréningy iných športov, čím prispeje k podpore zdravého životného štýlu a aktívneho trávenia voľného času,“ uzavrelo mesto.


Zdroj: SITA.sk

