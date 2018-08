Zaríf: Rozhovory s USA sú možné, ale bez jasnej agendy zbytočné

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán 8. augusta (TASR) - Možnosť rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom nepredstavuje tabu, ale pre Teherán by boli bez jasnej agendy zbytočné. Vyhlásil to v stredu iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf.povedal v rozhovore pre iránsku tlačovú agentúru ISNA.Podľa Zarífa Irán nikdy nezamietol politické rokovania - dokonca ani s USA -, ale vždy ich pripravoval vopred s jasnou agendou a s očakávaním jasných výsledkov.uviedol šéf iránskej diplomacie.Spojené štáty obnovili v utorok sankcie voči Iránu, pričom prezident Donald Trump sa snaží zvýšiť tlak na Teherán po tom, ako Washington jednostranne odstúpil od jadrovej dohody s Iránom.Trump sa minulý týždeň vyslovil, že je ochotný stretnúť sa s iránskym vedením vrátane prezidenta Hasana Rúháního, a to kedykoľvek a bez predbežných podmienok.Podľa Trumpa bola medzinárodná dohoda z roku 2015 o zmrazení iránskeho jadrového programu výmenou za zrušenie sankcií. Šéf Bieleho domu požaduje vznikjadrovej dohody a odmietana dohodu podobnú tej predchádzajúcej. Ako presne by mala nová dohoda vyzerať, však Trump nepovedal.