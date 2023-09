Zásadná je reforma prokuratúry ako aj zrušenie paragrafu 363, tvrdí Šeliga a podľa Naďa nikdy nebola korupcia bližšie k Smeru-SD a Hlasu-SD (video)

Vyšetrovanie Špeciálnej prokuratúry

Koalícia Hlasu so Smerom

Prepojenie účastníkov kauzy Vírus

22.9.2023 (SITA.sk) - Prioritou programu Demokratov pre spravodlivosť je zásadná reforma prokuratúry, zrušenie paragrafu 363 a zakotvenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) do ústavy. Uviedol to poslanec Juraj Šeliga Demokrati ) na piatkovej tlačovej besede.„Peter Pellegrini (Hlas-SD) sa vo včerajšej večernej diskusii priznal, že Hlas chce zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry. Pellegrini, ktorý je ešte stále pre niektorých nádej na koaličného partnera v demokratickej vláde, osem dní pred voľbami otvorene hovorí, že chce zrušiť špeciálnu prokuratúru, a tak v podstate zastaviť vyšetrovanie závažnej korupcie jeho a smeráckych nominantov,” upozornil Šeliga a dodal, že špeciálna prokuratúra vyšetruje tie najzávažnejšie kauzy v krajine.„My chceme ÚŠP chrániť v ústave, Pellegrini ho chce zrušiť, podriadiť Žilinkovi, a tak zamiesť všetky vyšetrovania pod koberec,” doplnil poslanec.Demokratické strany by podľa Šeligu mali povedať Hlasu jasné nie a prestať zavádzať voličov, že by s ním mohla vzniknúť dobrá vláda.„Podľa medializovaných informácií drvivá väčšina vedenia strany Hlas chce koalíciu so Smerom, čím sa definitívne rozplýva ilúzia niektorých politikov o demokratickej vláde s Hlasom," uviedol Šeliga.Pokračoval stým, že by Progresívne Slovensko Sloboda a Solidarita mali vylúčiť Hlas zo spolupráce a ponúknuť voličom možnosť dobrej demokratickej vlády bez Hlasu.Dá sa to, nielen bez Smeru, ale aj bez Hlasu. Podpredseda Demokratov Jaroslav Naď na tlačovej besede súčasne priblížil ďalšie informácie o kauze Vírus.„Prepojenie účastníkov tejto kauzy na politické strany Smer a SNS je viac ako zrejmé. Obvinený Martin K. bol poradcom smeráckeho ministra obrany Glváča pre oblasť IT a je priamym rodinným príbuzným jedného z poslancov strany Smer. Martin K. spoločne so Skuhrom a Balciarom vymysleli schému, ako vytiahli milióny nás všetkých z nákupu systémov pre Vojenské spravodajstvo," uviedol Naď.Vysvetlil, že umelo vytvorili spoločnosť, ktorá nakúpila od dodávateľa systémy za bežnú trhovú cenu 116,5 milióna eur a následne systémy predali štátu za 190,7 milióna eur.„To je presne ten rozdiel, tá spôsobená škoda 74,2 milióna, o ktorej sa hovorí v kauze vírus. Dovolím si povedať, že nikdy nebola korupcia bližšie poslancom Smeru a Hlasu ako teraz” vyhlásil Naď a uzavrel s tým, že o zmluvách museli vedieť aj ministri za Smer a SNS.