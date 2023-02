Zasadnutie vo veci expolicajta NAKA Mariána Kučerku opäť zrušili

Zdravotný stav mu nedovolil vycestovať

Vinný z prijímania úplatku

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Predseda senátu Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment zrušil termín verejného zasadnutia v trestnej veci obžalovaného expolicajta Mariána Kučerku vytýčený na štvrtok 2. februára. Ako informovala hovorkyňa súdu Alexandra Važanová , termín verejného zasadnutia určený na 9. februára zostáva v platnosti.Naposledy v tejto záležitosti predseda senátu zrušil termín zasadnutia určený na štvrtok 19. januára. Obžalovaný totiž prostredníctvom svojho obhajcu súdu oznámil, že sa na verejné zasadnutie nedostaví pre svoj zdravotný stav, ktorý mu nedovoľuje vycestovať z Bosny a Hercegoviny. Súd následne na Mariána Kučerku vydal Európsky zatýkací rozkaz.Marián Kučerka už predtým oznámil najvyššiemu súdu, že počas návštevy hlavného mesta Bosny a Hercegoviny Sarajeva sa mu zhoršil zdravotný stav a bola mu nariadená medikamentózna liečba a pokoj na lôžku.Ako ďalej uviedol, trpí mimo iného problémami so srdcom a krvným tlakom. Preto sa nedostavil na verejné zasadnutie vytýčené na 12. januára, na ktorom sa malo rozhodnúť o jeho odvolaní proti neprávoplatnému odsúdeniu za prijímanie úplatku. Už predtým sa Marián Kučerka pre údajný úraz ospravedlnil aj zo zasadnutia vytýčeného na november 2022.Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uznal v marci minulého roku bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) za vinného z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku.Zároveň mu uložil úhrnný trest 11 rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia, a tiež trest prepadnutia majetku, ako aj ochranný dohľad vo výmere jeden rok. Marián Kučerka, ktorého obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš, sa proti verdiktu odvolal.Prokurátor bývalého vyšetrovateľa NAKA obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.