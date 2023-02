Ústavný súd označil raziu v sídle Penty za nezákonnú, príkaz na prehliadku dala Babacsová

Kauza kupovania nahrávok

Trestné stíhanie

1.2.2023 (Webnoviny.sk) - Vydaním príkazu na prehliadku porušili orgány činné v trestnom konaní základné práva spoločností Digital Park II, s.r.o., Penta Investments Limited a Penta Real Estate, s. r. o. na súkromie a na súdnu ochranu.Podľa advokáta Mareka Benedika to svojom náleze skonštatoval Ústavný súd SR . Advokát pripomenul, že príkaz na prehliadku v bratislavskom Digital Parku II vydala dňa 1. decembra 2020 vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry Martina Babacsová so súhlasom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Ondreja Repu v kauze tzv. kupovania nahrávok Gorily.V nej bol pôvodne obvinený podnikateľ Jaroslav Haščák . Generálna prokuratúra však Haščákovi neskôr obvinenie zrušila.„Ústavný súd okrem konštatovania porušenia základných práv sťažovateľov zrušil súhlas prokurátora Repu s príkazom vyšetrovateľky Babacsovej na prehliadku v Digital Parku II," uviedol Benedik s tým, že príkaz na prehliadku a súhlas prokurátora sú podľa Ústavného súdu SR protiústavné.„Podľa ústavného súdu vyšetrovateľka Babacsová všeobecnou formuláciou príkazu vytvorila podklad pre „lovenie“ akýchkoľvek dôkazov, t.j. podmienky pre hľadanie a odňatie čohokoľvek, a to bez akýchkoľvek limitov, ktoré mali byť určené v príkaze. Ústavný súd preto konštatoval, že takéto rozhodnutie je ústavne neudržateľné," vysvetlil advokát.Ústavný súd podľa Benedika poukázal aj na dlhší odstup od spáchania skutkov (v roku 2006) a začatia trestného stíhania (v roku 2015).„Ústavný súd v tomto smere konštatoval, že orgány činné v trestnom konaní sa vôbec nevysporiadali s otázkou, či po takom dlhom čase bolo naozaj reálne domnievať sa, že sa v priestoroch budú nachádzať veci súvisiace s tak starými skutkami," zdôraznil advokát.Zároveň doplnil, že sťažovatelia v nadväznosti na nález ústavného súdu zvážia, či si svoje práva uplatnia aj postupom podľa zákona za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.