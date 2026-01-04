Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

04. januára 2026

Zásah USA vo Venezuele neznamenal anexiu územia ako na Ukrajine, KDH odmieta porovnávanie udalostí


Porovnávanie operácie USA vo Venezuele s dlhodobou ruskou agresiou na Ukrajine neobstojí z viacerých dôvodov. Konštatuje to v stanovisku opozičné



67b09b50a029d795907634 1 676x488 4.1.2026 (SITA.sk) - Porovnávanie operácie USA vo Venezuele s dlhodobou ruskou agresiou na Ukrajine neobstojí z viacerých dôvodov. Konštatuje to v stanovisku opozičné KDH s tým, že dôležitý je v tejto súvislosti princíp „padni komu padni".

Americký zásah neznamenal anexiu územia


„Bez toho, že by sme chceli obhajovať konanie Spojených štátov, upozorňujeme, že americký zásah bol operáciou špeciálnych jednotiek, ktorá mierila na presne vybraný cieľ. Na rozdiel od agresie Ruskej federácie voči Ukrajine, útok USA neznamená anexiu či odtrhnutie žiadnej časti venezuelského územia," zdôraznili kresťanskí demokrati.

Zároveň vyjadrili presvedčenie, že Európskou úniou neuznaný venezuelský prezident Nicolas Maduro a jeho spolupracovníci patria pred Medzinárodný trestný súd. „Madurov režim dlhodobo využíva zločinecké praktiky svojich spojencov Ruska a Bieloruska a zo zločineckého pašovania narkotík a nelegálnej migrácie si spravil strategickú zbraň voči USA. Obzvlášť nelegálne pašovanie narkotík nadobudlo také rozmery, že začalo vážne podkopávať bezpečnosť nielen USA, ale aj niektorých európskych krajín, zvlášť Francúzska," zdôraznilo KDH.

Zatknutie Madura však podľa kresťanských demokratov malo prebehnúť v súlade s medzinárodným právom. „Je tiež potrebné pripomenúť, že neuznaný prezident Maduro dostal od USA niekoľko vyziev na riešenie situácie, ktoré odignoroval," pripomenulo hnutie.

KDH chce jasný postoj Európskej únie


KDH tiež zdôraznilo, že bude v Európskom parlamente presadzovať, aby EÚ jasne komunikovala požiadavku nezasahovania USA do ďalšieho diania vo Venezuele. „Rovnako, aby EÚ spoločne s USA legitímne pomohli ukončiť nesmierne utrpenie ľudí v zovretí venezuelského totalitného ľavicového režimu. Prispeje to k bezpečnosti ako na americkom kontinente, tak aj v širšom geopolitickom kontexte," uviedlo KDH s tým, že vojenská operácia USA voči Venezuele je príkladom veľmocenskej politiky, ktorú považovali od pádu Berlínskeho múru za prekonanú.

„Pre KDH je dodržiavanie medzinárodného práva a dohovorov základom ochrany bezpečnosti slovenských občanov a územnej celistvosti krajiny," dodalo opozičné hnutie.


Zosadeného venezuelského prezidenta Nicolása Madura previezli americké úrady v sobotu večer na vojenskú základňu v Spojených štátoch, odkiaľ ho agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) eskortovali do metropolitnej väznice v New Yorku.

Venezuelskéo prezidenta najprv vrtuľníkom previezli na newyorský Manhattan, kde naňho čakal veľký kontingent príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní. Podľa amerických médií 63-ročného venezuelského vodcu potom transportovali do budovy Úradu pre kontrolu drog (DEA) a následne do väzobnej väznice v Brooklyne, ktorá je jedinou federálnou väznicou v New Yorku. Známa je tým, že v nej boli zadržiavané viaceré slávne osobnosti.




Zdroj: SITA.sk - Zásah USA vo Venezuele neznamenal anexiu územia ako na Ukrajine, KDH odmieta porovnávanie udalostí © SITA Všetky práva vyhradené.

