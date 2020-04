Zásielka darovaných ochranných rúšok z Taiwanu dorazila na Slovensko

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Po darovaní 10 miliónov ochranných rúšok krajinám najviac zasiahnutým novým koronavírusom sa Taiwan rozhodol darovať ďalších 7 miliónov rúšok 11 európskym krajinám vrátane Slovenska, s cieľom pomôcť im zvládnuť ochorenie Covid-19.V pondelok 20. apríla bolo 56 krabíc s ochrannými rúškami (200 000 kusov) doručených priamo do skladu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v Čachticiach.Larry Tseng, vedúci Reprezentačnej kancelárie Taiwanu na Slovensku, za vládu Taiwanu symbolicky odovzdal dar zástupcom slovenského Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Pomoc Taiwanu prišiel osobne oceniť aj člen parlamentu Peter Osuský, ktorý je zároveň predsedom skupiny priateľstva medzi Taiwanom a Slovenskom v Národnej rade."Veríme, že chirurgické rúška pomôžu krajine vyriešiť pretrvávajúci nedostatok osobných ochranných prostriedkov a že tento dar dostatočne vyjadrí našu solidaritu a súdržnosť v boji proti tejto pandémií.", uviedol Tseng a dodal, že za dar mu osobne vyjadril poďakovanie poslanec Osuský.K udalosti sa vyjadril aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel, ktorý spolu s Petrom Osuským vyjadril vďaku Taiwanu aj na svojom Facebooku. Uviedol, že občania Taiwanu dali najavo svoje priateľstvo so Slovákmi a že aj tento dar potvrdil fakt, že pri prekonávaní výziev sme silnejší spoločne.Taiwan je už roky vylúčený z globálneho zdravotníckeho systému. Hoci spočiatku bojoval proti pandémií izolovane a neľahko, efektívne úsilie a opatrenia v krajine priniesli Taiwanu medzinárodné uznanie. Taiwan je ochotný a schopný poskytnúť pomoc a zapojiť sa do bilaterálnych a multilaterálnych snáh o zvládnutie tejto pandémie."Činy hovoria za všetko. Taiwan môže pomôcť a aj pomáha. Taiwan má záujem pracovať spoločne a podeliť sa o skúsenosti s občanmi a vládou Slovenska v boji proti Covid-19." uviedol Tseng.