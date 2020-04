Slovensko dostane od Bruselu dve miliardy eur na udržanie zamestnanosti v čase pandémie

Pomôže sa aj živnostníkom

Pravidlá počítajú aj s kurzarbeit

21.4.2020 (Webnoviny.sk) - Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dve miliardy eur určenú na zachovanie pracovných miest a podporu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) v čase koronavírusu. V tlačovej správe o tom informovala Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.Týmto opatrením sa má podporiť takmer 400-tisíc zamestnancov a 300-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb, aby pokryli časť svojich mzdových nákladov a sociálnych odvodov a pomôcť sa má aj samostatne zárobkovo činným osobám a zamestnávateľom, u ktorých sa znížili príjmy.Slovensko oznámilo Európskej komisii podľa dočasného rámca schému mzdových dotácií, ktorá by slovenským orgánom umožnila financovať časť mzdových nákladov podnikov (vrátane príspevkov zamestnávateľa do systému sociálneho zabezpečenia), ktoré by inak v dôsledku pandémie koronavírusu prepustili svojich zamestnancov."Európska komisia promptne schvaľuje podporu pre krajiny na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19," uviedla Ludviková.Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostane tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent.Pri poklese tržieb o viac ako 20 % bude tento príspevok za apríl tohto roka a ďalšie mesiace 180 eur, pri poklese viac ako 40 % to bude 300 eur, pri viac ako 60 % pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 % to bude čiastka 540 eur.Vládou schválené pravidlá počítajú aj s preplatením 80 % hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli, alebo sú povinne uzavreté. Maximálna výška príspevku na mzdu zamestnanca dosiahne 1 100 eur.