Frankfurt nad Mohanom 28. januára (TASR) - Zásobovanie bánk v eurozóne peniazmi bolo v decembri stabilné, zatiaľ čo širší ukazovateľ pohybu peňazí v hospodárstve vzrástol. Oznámila to v pondelok Európska centrálna banka (ECB).Tieto výsledky kontrastujú s čoraz pochmúrnejším obrazom ekonomiky regiónu. Jej tri najväčšie hospodárstva - Nemecko, Francúzsko a Taliansko - v poslednom štvrťroku 2018 sotva rástli, ekonomické ukazovatele klesajú a analytici očakávajú, že banky sprísnia poskytovanie úverov, čo ešte viac zabrzdí hospodárstvo regiónu.Napriek tomu čísla, ktoré ECB uverejnila v pondelok, zostávajú na alebo blízko postkrízových maxím. Podporujú tak argumenty ECB, že blok zaznamenáva spomaľovanie ekonomiky, a nie pokles alebo začiatok recesie.Z údajov ECB totiž vyplýva, že tempo rastu úverov, ktoré banky poskytli domácnostiam aj firmám, sa v decembri mierne zrýchlilo, medzimesačne o 0,1 percentuálneho bodu na 3,4 %. Z toho v prípade domácností zostal rast úverov v decembri na novembrovej úrovni 3,3 %, zatiaľ čo úvery nefinančným firmám sa zvýšili o 4 %. To je stále blízko septembrového postkrízového maxima 4,3 %.Čo sa týka vývoja peňažnej zásoby M3, ktorá je kľúčovým ukazovateľom stavu hotovosti v ekonomike, medziročné tempo jej rastu sa v decembri zrýchlilo na 4,1 % z 3,7 % v novembri. Prekonalo tak aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že stúpne na 3,8 %. Decembrový rast M3 bol zároveň najstrmší od júna 2018.Prezident ECB Mario Draghi minulý týždeň varoval, že spomalenie ekonomiky by mohol byť väčšie a trvať dlhšie, než predtým očakával. Ale držal sa svojho predchádzajúceho názoru, že toto spomalenie je len dočasné a neznamená začiatok recesie.Medzinárodný menový fond minulý týždeň predpovedal eurozóne v tomto roku pokles tempa jej rastu na 1,6 % z vlaňajších 1,8 % a z 2,3 % v predchádzajúcom roku 2017.Trhy tak v súčasnosti nevidia takmer žiadnu šancu na zvýšenie úrokových sadzieb ECB v tomto roku. Namiesto toho predpovedajú ďalšie stimuly od centrálnej banky, pravdepodobne v podobe čerstvých úverov bankovému sektoru, čiastočne na udržanie dostatočnej likvidity a toku úverov podnikateľskému sektoru.Ale poskytovanie úverov sa môže v nasledujúcich mesiacoch spomaliť, keďže banky v kľúčovom prieskume ECB nedávno predpovedali ich spomalenie aj sprísnenie podmienok pre získanie úverov.