Zásoby obohateného uránu v Iráne prekročili povolenú hranicu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Teherán/Ženeva 1. júla (TASR) - Zásoby obohateného uránu, ktorými disponuje Irán, prekročili 300 kilogramov, čiže hranicu stanovenú medzinárodnou jadrovou dohodou z roku 2015. S odvolaním sa na "informované zdroje" to oznámila iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars.Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.Hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu ešte 17. júna oznámil, že dohodnutý limit pre zásoby uránu krajina prekročí o desať dní. Konštatoval vtedy, že Irán už štvornásobne zvýšil svoju produkciu nízkoobohateného uránu.Irán nemá v súlade s medzinárodnou dohodou povolené držať zásoby uránu obohateného na 3,67 percenta v množstve viac než 300 kilogramov.Podľa agentúry Fars Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) prekročenie stanoveného limitu potvrdila.MAAE so sídlom vo Viedni však tieto informácie bezprostredne oficiálne nekomentovala.Irán už v máji oficiálne pozastavil plnenie niektorých záväzkov vyplývajúcich z dohody o svojom jadrovom programe, ktorú uzavrel so svetovými veľmocami. Medzinárodná dohoda zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.Americký prezident Donald Trump odstúpil od jadrovej dohody s Iránom už v máji 2018 a následne obnovil sankcie na Irán vrátane embarga na dovoz ropy. Tento rok Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, pričom sa napätie medzi oboma krajinami stupňuje.