Zásoby ropy v USA klesli na takmer ročné minimum

New York 5. septembra (TASR) - Zásoby ropy v Spojených štátoch minulý týždeň klesli, už tretí týždeň po sebe, pričom sa dostali na takmer ročné minimum. Uviedlo to vo štvrtok americké ministerstvo energetiky.Zásoby ropy sa v týždni do 30. augusta znížili o 4,8 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) na 423 miliónov barelov. Rozsah poklesu tak bol takmer dvojnásobne vyšší, než predpokladali analytici, ktorí počítali s poklesom zásob o 2,5 milióna barelov. Navyše, konečný stav zásob je najnižší od októbra 2018.Pokles zaznamenali aj zásoby v americkom ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma). Klesli o 230.000 barelov na najnižšiu úroveň od decembra minulého roka.Spojené štáty síce zvýšili za minulý týždeň čistý dovoz ropy, a to o 934.000 barelov denne na 6,9 milióna barelov/deň, zároveň však klesla produkcia. Dosiahla 12,4 milióna barelov denne oproti rekordu z predchádzajúceho týždňa na úrovni 12,5 milióna barelov/deň.Podobne ako v prípade ropy sa znížili aj zásoby benzínu a rovnako výraznejšie, než sa čakalo. Klesli o 2,4 milióna barelov, pričom analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles o 1,5 milióna barelov. Ešte výraznejší rozdiel v porovnaní s očakávaniami zaznamenal vývoj zásob pri ropných destilátov. Tie zahŕňajú naftu a vykurovací olej. Zásoby ropných destilátov klesli o 2,5 milióna barelov, pritom sa očakával ich rast o 484.000 barelov.