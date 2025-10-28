Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

28. októbra 2025

Zaspievala protivojnové piesne, dostala pokutu 30-tisíc rubľov



Pokutu 30-tisíc rubľov uložil súd v Petrohrade 18-ročnej hudobníčke Diane Loginovovej, ktorú zatkli preto, že na verejnosti zaspievala protivojnové piesne. Loginovovú, ...



gettyimages 1418006078 676x451 28.10.2025 (SITA.sk) - Pokutu 30-tisíc rubľov uložil súd v Petrohrade 18-ročnej hudobníčke Diane Loginovovej, ktorú zatkli preto, že na verejnosti zaspievala protivojnové piesne.


Loginovovú, ktorá je známa pod umeleckým menom Naoko, zatkli pre „zdiskreditovanie armády“, keď zaspievala pieseň zakázanej ruskej umelkyne Monetočka. Dianu a dvoch ďalších členov kapely odsúdili aj na dva týždne väzenia za organizovanie nezákonného „masového zhromaždenia“, keď spievala pred stanicou metra v Petrohrade. Po utorkovom súdnom pojednávaní ju odviezli na neznáme miesto.

Rusko zakázalo kritiku armády krátko po začatí rozsiahlej vojenskej ofenzívy proti Ukrajine vo februári 2022 a na základe tohto obvinenia zadržalo tisíce ľudí.



Zdroj: SITA.sk - Zaspievala protivojnové piesne, dostala pokutu 30-tisíc rubľov © SITA Všetky práva vyhradené.

