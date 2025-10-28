|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2025
Zaspievala protivojnové piesne, dostala pokutu 30-tisíc rubľov
Pokutu 30-tisíc rubľov uložil súd v Petrohrade 18-ročnej hudobníčke Diane Loginovovej, ktorú zatkli preto, že na verejnosti zaspievala protivojnové piesne. Loginovovú, ...
Zdieľať
28.10.2025 (SITA.sk) - Pokutu 30-tisíc rubľov uložil súd v Petrohrade 18-ročnej hudobníčke Diane Loginovovej, ktorú zatkli preto, že na verejnosti zaspievala protivojnové piesne.
Loginovovú, ktorá je známa pod umeleckým menom Naoko, zatkli pre „zdiskreditovanie armády“, keď zaspievala pieseň zakázanej ruskej umelkyne Monetočka. Dianu a dvoch ďalších členov kapely odsúdili aj na dva týždne väzenia za organizovanie nezákonného „masového zhromaždenia“, keď spievala pred stanicou metra v Petrohrade. Po utorkovom súdnom pojednávaní ju odviezli na neznáme miesto.
Rusko zakázalo kritiku armády krátko po začatí rozsiahlej vojenskej ofenzívy proti Ukrajine vo februári 2022 a na základe tohto obvinenia zadržalo tisíce ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Zaspievala protivojnové piesne, dostala pokutu 30-tisíc rubľov © SITA Všetky práva vyhradené.
Loginovovú, ktorá je známa pod umeleckým menom Naoko, zatkli pre „zdiskreditovanie armády“, keď zaspievala pieseň zakázanej ruskej umelkyne Monetočka. Dianu a dvoch ďalších členov kapely odsúdili aj na dva týždne väzenia za organizovanie nezákonného „masového zhromaždenia“, keď spievala pred stanicou metra v Petrohrade. Po utorkovom súdnom pojednávaní ju odviezli na neznáme miesto.
Rusko zakázalo kritiku armády krátko po začatí rozsiahlej vojenskej ofenzívy proti Ukrajine vo februári 2022 a na základe tohto obvinenia zadržalo tisíce ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Zaspievala protivojnové piesne, dostala pokutu 30-tisíc rubľov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ministerstvo vnútra spája sily s Technickou univerzitou v Košiciach, cieľom je bezpečnejšie Slovensko – FOTO
Ministerstvo vnútra spája sily s Technickou univerzitou v Košiciach, cieľom je bezpečnejšie Slovensko – FOTO
<< predchádzajúci článok
Rheinmetall v Bulharsku vybuduje spoločný podnik na muníciu
Rheinmetall v Bulharsku vybuduje spoločný podnik na muníciu