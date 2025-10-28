|
Utorok 28.10.2025
Meniny má Dobromila
Denník - Správy
28. októbra 2025
Rheinmetall v Bulharsku vybuduje spoločný podnik na muníciu
Bulharská vláda a nemecký výrobca zbraní Rheinmetall oznámili dohodu o založení spoločného podniku na výstavbu továrne na strelný prach a delostrelecké granáty v ...
28.10.2025 (SITA.sk) - Bulharská vláda a nemecký výrobca zbraní Rheinmetall oznámili dohodu o založení spoločného podniku na výstavbu továrne na strelný prach a delostrelecké granáty v centrálnej časti Bulharska. Podľa bulharskej vlády ide o jednu z najväčších investícií do obranného priemyslu krajiny, ktorá prispeje k snahám Európskej únie a NATO posilniť obrannú autonómiu Európy.
Bulharská štátna zbrojárska spoločnosť VMZ a nemecká firma sa dohodli na výstavbe závodu v bulharskom meste Sopot, ktorý bude vyrábať strelný prach, 155-milimetrové delostrelecké granáty a cvičnú muníciu. Obe spoločnosti plánujú investovať do výstavby zariadenia viac ako jednu miliardu eur, pričom továreň by mala byť v prevádzke do 14 mesiacov.
„V Bulharsku budeme ročne vyrábať 150-tisíc cvičných projektilov a približne 100-tisíc kusov 155-milimetrovej munície nielen pre Bulharsko ale aj na export,“ uviedol šéf Rheinmetallu Armin Papperger. Továreň by mala vytvoriť približne tisíc pracovných miest.
Zdroj: SITA.sk - Rheinmetall v Bulharsku vybuduje spoločný podnik na muníciu © SITA Všetky práva vyhradené.
