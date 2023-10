Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine nie je správnym rozhodnutím, tvrdí bývalý minister vnútra Mikulec

Budúca pomoc Ukrajine

Na vine je úradnícka vláda

7.10.2023 (SITA.sk) - Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine nie je podľa bývalého ministra vnútra OĽaNO ) správne rozhodnutie. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že Slovensko bolo od začiatku vojny na Ukrajine konzistentné v tom, že pomáhalo Ukrajine a dodávalo jej aj zbrane.„Myslím si, že ich veľmi potrebovali a boli sme za to aj ocenení. Dokonca na rokovaniach v rámci NATO bolo Slovensko vyzdvihnuté ako sused Ukrajiny, ktorý bol veľmi aktívny," uviedol Mikulec a pokračoval s tým, že zámer Roberta Fica zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine, ako vyjadrenie prezidentky Zuzany Čaputovej , že pri otázke poskytnutia ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine treba rešpektovať výsledky volieb a počkať na závery rokovaní o zostavení vlády sú ústupkom, za ktorú si Slovensko vyslúžilo kritiku v zahraničí.„Už dnes sa ozývajú mnohé krajiny. Nie je to vnímané ako pozitívne. Robert Fico je mnohými krajinami vnímaný ako trójsky kôň Vladimíra Putina a Moskvy. Zahraničnopolitické smerovanie je pre nás kľúčové a my absolútne budeme podporovať všetky možné snahy o to, aby sme zostali v priestore smerom na západ, členom EÚ a NATO," vyhlásil Mikulec s tým, že ak chce byť Slovensko platným členom EÚ a NATO, tak aj takéto rozhodnutia sú veľmi dôležité.Poslanec Tomáš Valášek PS ) vyjadril v otázke vojenskej pomoci Ukrajine súhlas s Mikulcom. „Myslím si, že prezidentku ctí, že chce rešpektovať výsledky volieb, ale aplikácia toho princípu v tomto prípade nesedí," uviedol Valášek a dodal, že nerozumie, prečo nastala situácia, keď sa o balíku vojenskej pomoci pre Ukrajinu rozhoduje až po voľbách.„Posledný balík vojenskej pomoci Ukrajine odišiel v apríli. Medzičasom prišla nová vláda, ktorá vládla síce iba chvíľu, ale s plnými právomocami a mohla slobodne rozhodnúť o ďalšej vojenskej pomoci. Nerozhodla a balík nakoniec prišiel až po voľbách. Tá pomoc mala prísť pred mesiacmi," uviedol Valášek a uzavrel s tým, že za túto situáciu a za to, že sa o vojenskej pomoci Ukrajine rozhoduje päť minút po dvanástej, nemôže ani Robert Fico, ani predošlá vláda, ale úradnícka vláda.