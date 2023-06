Zastavte prijímanie škodlivých návrhov zákonov, žiadajú sociálni partneri od poslancov

Situácia je údajne neudržateľná

19.6.2023 (SITA.sk) - Zamestnávatelia a odborári žiadajú poslancov Národnej rady SR , aby zastavili legislatívny chaos. Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú totiž poslanci opäť rozhodovať o ďalších návrhoch zákonov so zásadným negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie, zamestnancov a slovenské domácnosti.Sociálni partneri navyše upozorňujú na to, že takmer štvrtinu všetkých zákonov prijatých v tomto volebnom období tvorili návrhy obchádzajúce štandardný legislatívny proces, čo je najviac v doterajšej histórii Slovenska. Súčasnú situáciu považujú za neudržateľnú a žiadajú nápravu.Viaceré z navrhovaných opatrení podľa sociálnych partnerov spĺňajú znaky protiústavnosti, sú v rozpore s právom Európskej únie a pre podniky a domácnosti budú v časoch inflačnej a energetickej krízy znamenať ďalšie zásadné zvyšovanie nákladov.O vyčíslení ich dopadov, prínosoch či rizikách pritom so sociálnymi partnermi ani tento raz nikto nediskutoval. Na ich schválenie dokonca v praxi postačí, aby za ne hlasovalo menej ako štyridsať poslancov parlamentu. Takéto konanie považujú sociálni partneri za neprípustné a označujú ho za nezodpovedné voči zamestnávateľom, zamestnancom a samosprávam.Podľa sociálnych partnerov je neprípustné, aby sa domáce podniky a obyvatelia Slovenska donekonečna stávali obeťami populizmu, účelového zavádzania a nástrojov predvolebných kampaní, ktoré priamo negatívne zasahujú do ich rozpočtov a peňaženiek. Takýto stav považujú sociálni partneri za neakceptovateľný.„Nekontrolovateľné a nesystémové legislatívne zmeny pritom oslabujú celú ekonomiku – klesá konkurencieschopnosť, rastú konečné ceny tovarov a služieb i nezamestnanosť – na čo v konečnom dôsledku dopláca celá krajina,“ zdôrazňujú zástupcovia zamestnávateľov.Parlament podľa nich prijíma aj legislatívne normy, ktoré nekompetentne zasahujú do systému sociálneho poistenia, daňovej oblasti či oblasti školstva.„Táto legislatíva je častokrát nevykonateľná a prípadne prináša množstvo aplikačných problémov,“ upozorňujú zástupcovia zamestnancov.Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv zároveň spoločne vysielajú jasný odkaz aj budúcej vládnej garnitúre, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb.„Neakceptujeme a nebudeme akceptovať situáciu, aby sme sa o kľúčových legislatívnych zmenách dozvedali z médií, ani aby sme obchádzali jednotlivých poslancov a snažili sa ich presvedčiť, prečo by mali, či nemali podporiť daný legislatívny návrh,“ konštatujú zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy , členovia Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR