Zastrašovanie novinárov je na Slovensku aktuálnou témou, Kolíková riešila v Luxemburgu aj ich ochranu

Rada EÚ riešila ochranu novinárov

Témou rokovaní bola aj väzba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na Slovensku je zastrašovanie novinárov veľmi aktuálna téma. Povedala to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS), ktorá sa zúčastnila na rokovaní ministrov spravodlivosti krajín Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu.Jednou z tém Rady EÚ v Luxemburgu bola práve ochrana novinárov a to, ako sa vysporiadať so spormi, ktoré sú vedené proti novinárom. Iniciatívny materiál k tejto téme pripravila eurokomisárka Věra Jourová . Ministerka spravodlivosti o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ja sa veľmi teším na debatu k tomuto materiálu. Myslím si, že aj pre Slovensko je to veľmi aktuálna téma, keď sa vysporadúvame so zastrašovaním novinárov a ešte stále nám ani neskončilo súdne konanie ohľadom vyvodenia trestnej zodpovednosti, ktorá súvisí s vraždou Jána Kuciaka a jeho snúbenice,“ uviedla Kolíková.Uviedla tiež, že rada ministrov rokovala aj o väzbe, konkrétne o procesných a materiálnych podmienkach väzby a lehotách, ktoré súvisia s väzbou.„Je to zase iniciatíva zo strany pána komisára Reyndersa. Teším sa, že sa budeme rozprávať o tom, či je na mieste, aby aj z európskej úrovne tu bol koncept, ktorý by mal viesť k harmonizácii aj v týchto témach. Ja si myslím, že áno a teším sa na debatu o tom,“ uzavrela slovenská šéfka rezortu spravodlivosti.