Zástupcovia banskobystrického kraja protestovali proti daňovému zákonu

Na snímke predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Približne 40 starostov, primátorov a zástupcov Banskobystrického samosprávneho kraja v stredu protestovalo pre slovenským parlamentom proti návrhu na zvýšenie nezdaniteľnej čiastky základu dane. Zákon z dielne vládnej strany Most-Híd by mala Národná rada SR prerokovať na nasledujúcej schôdzi. Pokiaľ bude zákon posunutý do ďalšieho čítania, avizujú zástupcovia samospráv ďalšie protestné akcie.Podľa podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera poslanci zákon so samosprávami neprerokovali a jeho súčasťou nie je ani analýza dopadu na kraje, mestá a obce. Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť prinesie tento zákon občanom 3,8 eura mesačne, no samosprávy prídu o 149 miliónov eur. Kraje, mestá a obce podľa Luntera tieto peniaze nevyhnutne potrebujú. Návrh zákona počíta so zvýšením nezdaniteľnej čiastky základu dane z 19,2-násobku životného minima na 21-násobok.myslí si Lunter.Ešte väčším problémom je podľa podpredsedu BBSK starnúca populácia, ktorá si v krátkom čase vyžiada dobudovanie potrebnej sociálnej infraštruktúry. "povedal Lunter, podľa ktorého je návrh zákona o zvýšení nezdaniteľnej čiastky dane podrazom poslancov voči samosprávam. Lunter odmietol aj argument strany Most-Híd, podľa ktorej samosprávam v posledných rokoch výrazne vzrástli príjmy s odôvodnením, že aj štátu sa darilo, a napriek tomu jeho výdavky rástli spolu s príjmami.Poslanec za mesto Banská Bystrica Martin Turčan pripomenul myšlienku takzvaného mixu daní na financovaní samospráv.povedal Turčan, podľa ktorého je zákon z dielne Mostu-Híd málo ambiciózny.dodal Turčan.Protestu pred parlamentom sa žiadny z ďalších samosprávnych krajov nezúčastnil, napriek tomu, že predsedovia krajov už návrh zákona na stretnutí v Poprade spoločne odsúdili. Podľa Luntera vznikla akcia spontánne a chcú takýmto spôsobom obnoviť diskusiu o tomto zákone. Hoci odmietol nátlakové akcie a preferuje argumentáciu, v prípade posunutia zákona do ďalšieho čítania avizuje opätovný protest pred parlamentom, a to v ešte väčšom počte.Strana Most-Híd v reakcii na protest informovala, že je ochotná rokovať o zmene financovania samospráv.uviedla hovorkyňa strany Klára Debnár. Most-Híd má podľa nej jediný cieľ, aby pracujúci ľudia platili nižšie dane tak, aby neboli ukrátene ani mesta, ani obce.