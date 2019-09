Pellegrini: O nástupcovi po M. Jankovskej sme v Smere ešte nehovorili

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – O tom, kto nastúpi na post štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR po rezignácii Moniky Jankovskej, sa v strane Smer-SD ešte nehovorilo. Premiér SR a podpredseda Smeru Peter Pellegrini to uviedol pred stredajším rokovaním vlády.povedal Pellegrini.Osobne nevidí problém v tom, že Jankovská chce pokračovať v kariére sudcu, a nechcel komentovať to, či Jankovskej zámer ohrozuje dôveryhodnosť justície. Odmietol sa tiež vyjadriť k podozreniam na prepojenie Jankovskej s obvineným Marianom K. Deklaroval, že je to úloha príslušných orgánov.zdôraznil.zdôraznil Pellegrini pred rokovaním vládneho kabinetu.