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21. augusta 2026
Zástupcovia Bayernu Mníchov poznali Musialovu neurologickú diagnózu už dávno pred jej zverejnením – VIDEO
Tagy: I. bundesliga
Tréner Vincent Kompany potvrdil, že klub mal vedomosť o zdravotnom stave hráča. Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov o neurologickej poruche stredopoliara Jamala Musialu vedeli dávno ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Tréner Vincent Kompany potvrdil, že klub mal vedomosť o zdravotnom stave hráča.
Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov o neurologickej poruche stredopoliara Jamala Musialu vedeli dávno predtým, než sa správa dostala nedávno na verejnosť. V piatok to potvrdil tréner Vincent Kompany.
Stále iba 23-ročný rodák zo Stuttgartu počas predchádzajúceho týždňa dvakrát za štyri dni omdlel počas zápasu. Vzápätí vydal vyhlásenie, v ktorom priznal, že trpí neurologickou poruchou, ktorá môže viesť k "dočasným, ale liečiteľným záchvatom".
Kompany potvrdil, že Musiala nebude pripravený nastúpiť v sobotňajšom súboji o nemecký Superpohár proti Borussii Dortmund. Prezradil, že záchvaty boli výsledkom zmeny liečby, ktorú Musiala podstúpil.
"Spravil malú zmenu v liečbe, čo spôsobilo určité vedľajšie účinky. Je bežné, že sa plán liečby mení. Teraz chceme všetko vrátiť do pôvodného stavu," informoval kormidelník Bavorov.
Športový riaditeľ klubu Max Eberl uviedol, že klub mal vedomosť o stave hráča viac než rok a zdôraznil, že rozhodnutie zverejniť informácie bolo na Musialovi. Kompany uviedol, že lavička a podporný personál Bayernu po Musialovom kolapse zostali pokojní.
"Chápem, že je veľa otázok. Pre nás však prvý šok prišiel už dávno. Preto o tom momentálne veľa nehovoríme. Sme na to istý čas pripravení... Máme na mieste potrebné procedúry a sme veľmi optimistickí," dodal kouč Bayernu.
Okrem Musialu budú v sobotu chýbať aj Lennart Karl a Serge Gnabry.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia Bayernu Mníchov poznali Musialovu neurologickú diagnózu už dávno pred jej zverejnením – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov o neurologickej poruche stredopoliara Jamala Musialu vedeli dávno predtým, než sa správa dostala nedávno na verejnosť. V piatok to potvrdil tréner Vincent Kompany.
Stále iba 23-ročný rodák zo Stuttgartu počas predchádzajúceho týždňa dvakrát za štyri dni omdlel počas zápasu. Vzápätí vydal vyhlásenie, v ktorom priznal, že trpí neurologickou poruchou, ktorá môže viesť k "dočasným, ale liečiteľným záchvatom".
Kompany potvrdil, že Musiala nebude pripravený nastúpiť v sobotňajšom súboji o nemecký Superpohár proti Borussii Dortmund. Prezradil, že záchvaty boli výsledkom zmeny liečby, ktorú Musiala podstúpil.
"Spravil malú zmenu v liečbe, čo spôsobilo určité vedľajšie účinky. Je bežné, že sa plán liečby mení. Teraz chceme všetko vrátiť do pôvodného stavu," informoval kormidelník Bavorov.
Športový riaditeľ klubu Max Eberl uviedol, že klub mal vedomosť o stave hráča viac než rok a zdôraznil, že rozhodnutie zverejniť informácie bolo na Musialovi. Kompany uviedol, že lavička a podporný personál Bayernu po Musialovom kolapse zostali pokojní.
"Chápem, že je veľa otázok. Pre nás však prvý šok prišiel už dávno. Preto o tom momentálne veľa nehovoríme. Sme na to istý čas pripravení... Máme na mieste potrebné procedúry a sme veľmi optimistickí," dodal kouč Bayernu.
Okrem Musialu budú v sobotu chýbať aj Lennart Karl a Serge Gnabry.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia Bayernu Mníchov poznali Musialovu neurologickú diagnózu už dávno pred jej zverejnením – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga
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