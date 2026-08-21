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 24hod.sk    Šport

21. augusta 2026

Zástupcovia Bayernu Mníchov poznali Musialovu neurologickú diagnózu už dávno pred jej zverejnením – VIDEO


Tagy: I. bundesliga

Tréner Vincent Kompany potvrdil, že klub mal vedomosť o zdravotnom stave hráča. Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov o neurologickej poruche stredopoliara Jamala Musialu vedeli dávno ...



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musiala 676x451 21.8.2026 (SITA.sk) - Tréner Vincent Kompany potvrdil, že klub mal vedomosť o zdravotnom stave hráča.


Predstavitelia nemeckého futbalového klubu Bayern Mníchov o neurologickej poruche stredopoliara Jamala Musialu vedeli dávno predtým, než sa správa dostala nedávno na verejnosť. V piatok to potvrdil tréner Vincent Kompany.

Stále iba 23-ročný rodák zo Stuttgartu počas predchádzajúceho týždňa dvakrát za štyri dni omdlel počas zápasu. Vzápätí vydal vyhlásenie, v ktorom priznal, že trpí neurologickou poruchou, ktorá môže viesť k "dočasným, ale liečiteľným záchvatom".

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Kompany potvrdil, že Musiala nebude pripravený nastúpiť v sobotňajšom súboji o nemecký Superpohár proti Borussii Dortmund. Prezradil, že záchvaty boli výsledkom zmeny liečby, ktorú Musiala podstúpil.

"Spravil malú zmenu v liečbe, čo spôsobilo určité vedľajšie účinky. Je bežné, že sa plán liečby mení. Teraz chceme všetko vrátiť do pôvodného stavu," informoval kormidelník Bavorov.

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Športový riaditeľ klubu Max Eberl uviedol, že klub mal vedomosť o stave hráča viac než rok a zdôraznil, že rozhodnutie zverejniť informácie bolo na Musialovi. Kompany uviedol, že lavička a podporný personál Bayernu po Musialovom kolapse zostali pokojní.

"Chápem, že je veľa otázok. Pre nás však prvý šok prišiel už dávno. Preto o tom momentálne veľa nehovoríme. Sme na to istý čas pripravení... Máme na mieste potrebné procedúry a sme veľmi optimistickí," dodal kouč Bayernu.

Okrem Musialu budú v sobotu chýbať aj Lennart Karl a Serge Gnabry.


Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia Bayernu Mníchov poznali Musialovu neurologickú diagnózu už dávno pred jej zverejnením – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: I. bundesliga
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