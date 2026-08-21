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21. augusta 2026
Kouč Arteta potvrdil, že Arsenalu má záujem o stredného obrancu. Bude ním Ezri Konsa? – VIDEO
Tagy: Premier League 2026/2027
Arsenal je aktívny na prestupovom trhu a usiluje sa posilniť o doplnenie defenzívy obrancom Aston Villy. Tréner úradujúceho anglického futbalového šampióna Mikel Arteta potvrdil, že londýnsky Arsenal ...
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21.8.2026 (SITA.sk) - Arsenal je aktívny na prestupovom trhu a usiluje sa posilniť o doplnenie defenzívy obrancom Aston Villy.
Tréner úradujúceho anglického futbalového šampióna Mikel Arteta potvrdil, že londýnsky Arsenal chce získať nového obrancu a je na prestupovom trhu veľmi aktívny. To všetko po informáciách, že sú blízko dohody s Ezrim Konsom z konkurenčnej Aston Villy.
Španielsky kouč žiada o doplnenie defenzívy už od konca minulej sezóny a zdá sa, že anglický reprezentant Konsa je jeho prioritou. "The Gunners" už počas aktuálneho prestupového obdobia dali ponuku na Konsu, no tá bola odmietnutá. Na chvíľu svoju pozornosť zamerali na Jarella Quansaha z Bayeru Leverkusen, teraz však už sú údajne "späť" pri Konsovi.
"Kanonieri" zvýšili ponuku na približne 50 miliónov libier (cca 58,3 milióna eur) a sú údajne na prahu dohody s ním. Obrana Londýnčanov je v problémoch, keďže zranení sú William Saliba aj Jurrien Timber. Konsa by tak bol pilierom defenzívy s Gabrielom Magalhaesom.
"Sme na trhu veľmi aktívni. Spomínal som to nedávno, ambíciou je zlepšiť káder. Máme špecifický problém, najmä vzhľadom na dlhodobé zranenie Salibu a chýbajúceho ďalšieho obrancu. Snažíme sa túto oblasť posilniť a hneď ako budeme pripravení, niečo oznámime. Som vždy pozitívny a sebavedomý, ale na výsledok tohto procesu nemám úplný vplyv," prezradil Arteta.
Arsenal začne novú ligovú sezónu už v piatok doma proti nováčikovi Coventry City. Arteta svojich hráčov vyzval, aby dokázali, že patria medzi najväčšie tímy Premier League.
"Tieto tímy majú úžasnú kvalitu v udržiavaní vysokých štandardov každý deň. A toto je naša príležitosť. Verím, že naši hráči majú túžbu a ambíciu to dosiahnuť, no musíme si to zaslúžiť a potvrdzovať každý deň," uviedol Arteta.
Londýnsky klub už má v novej sezóne na konte prvú trofej, v súboji o Community Shield zdolal Manchester City 3:0. Tým Arsenal potvrdil jasnú vôľu opäť bojovať o majstrovský titul.
"Som hladnejší a nadšenejší než kedykoľvek predtým. Musíme ukázať, že táto túžba a ambícia sú väčšie ako počas minulej sezóny alebo pred mesiacom, keď sme hrali proti Manchestru City. Cítim entuziazmus všade okolo, čo potrebujem," dodal Arteta.
Zdôraznil tiež, že mladík Myles Lewis-Skelly napriek záujmu Manchestru United a FC Chelsea zostane v Arsenale do konca prestupového obdobia. Záujem o odchod prejavili Gabriel Martinelli aj Ethan Nwaneri, no Arteta by si ich rád ponechal v kádri. Arsenal totiž bude bojovať hneď na štyroch "frontoch".
"Chcel by som mať káder čo najväčší, pretože vieme, o čo bojujeme a ako dlhé obdobie to bude trvať. Minulý rok sme sa dostali do problémov, keď sme mali dve-tri zranenia v rovnakej oblasti. Ale hráči musia cítiť, že sú dôležití a vážení a aby sa tak cítili, potrebujú dostávať herné minúty," uzavrel Arteta.
Zdroj: SITA.sk - Kouč Arteta potvrdil, že Arsenalu má záujem o stredného obrancu. Bude ním Ezri Konsa? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner úradujúceho anglického futbalového šampióna Mikel Arteta potvrdil, že londýnsky Arsenal chce získať nového obrancu a je na prestupovom trhu veľmi aktívny. To všetko po informáciách, že sú blízko dohody s Ezrim Konsom z konkurenčnej Aston Villy.
Španielsky kouč žiada o doplnenie defenzívy už od konca minulej sezóny a zdá sa, že anglický reprezentant Konsa je jeho prioritou. "The Gunners" už počas aktuálneho prestupového obdobia dali ponuku na Konsu, no tá bola odmietnutá. Na chvíľu svoju pozornosť zamerali na Jarella Quansaha z Bayeru Leverkusen, teraz však už sú údajne "späť" pri Konsovi.
"Kanonieri" zvýšili ponuku na približne 50 miliónov libier (cca 58,3 milióna eur) a sú údajne na prahu dohody s ním. Obrana Londýnčanov je v problémoch, keďže zranení sú William Saliba aj Jurrien Timber. Konsa by tak bol pilierom defenzívy s Gabrielom Magalhaesom.
"Sme na trhu veľmi aktívni. Spomínal som to nedávno, ambíciou je zlepšiť káder. Máme špecifický problém, najmä vzhľadom na dlhodobé zranenie Salibu a chýbajúceho ďalšieho obrancu. Snažíme sa túto oblasť posilniť a hneď ako budeme pripravení, niečo oznámime. Som vždy pozitívny a sebavedomý, ale na výsledok tohto procesu nemám úplný vplyv," prezradil Arteta.
Arsenal začne novú ligovú sezónu už v piatok doma proti nováčikovi Coventry City. Arteta svojich hráčov vyzval, aby dokázali, že patria medzi najväčšie tímy Premier League.
"Tieto tímy majú úžasnú kvalitu v udržiavaní vysokých štandardov každý deň. A toto je naša príležitosť. Verím, že naši hráči majú túžbu a ambíciu to dosiahnuť, no musíme si to zaslúžiť a potvrdzovať každý deň," uviedol Arteta.
Londýnsky klub už má v novej sezóne na konte prvú trofej, v súboji o Community Shield zdolal Manchester City 3:0. Tým Arsenal potvrdil jasnú vôľu opäť bojovať o majstrovský titul.
"Som hladnejší a nadšenejší než kedykoľvek predtým. Musíme ukázať, že táto túžba a ambícia sú väčšie ako počas minulej sezóny alebo pred mesiacom, keď sme hrali proti Manchestru City. Cítim entuziazmus všade okolo, čo potrebujem," dodal Arteta.
Zdôraznil tiež, že mladík Myles Lewis-Skelly napriek záujmu Manchestru United a FC Chelsea zostane v Arsenale do konca prestupového obdobia. Záujem o odchod prejavili Gabriel Martinelli aj Ethan Nwaneri, no Arteta by si ich rád ponechal v kádri. Arsenal totiž bude bojovať hneď na štyroch "frontoch".
"Chcel by som mať káder čo najväčší, pretože vieme, o čo bojujeme a ako dlhé obdobie to bude trvať. Minulý rok sme sa dostali do problémov, keď sme mali dve-tri zranenia v rovnakej oblasti. Ale hráči musia cítiť, že sú dôležití a vážení a aby sa tak cítili, potrebujú dostávať herné minúty," uzavrel Arteta.
Zdroj: SITA.sk - Kouč Arteta potvrdil, že Arsenalu má záujem o stredného obrancu. Bude ním Ezri Konsa? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League 2026/2027
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