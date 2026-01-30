Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Zástupcovia Eximbanky na Nuclear Financing Summit v New Yorku: Eximbanka má ambíciu aktívne vstúpiť do financovania jadrových projektov


Tagy: jadrová energetika PR

Potvrdila to účasť jej vrcholných predstaviteľov na Nuclear Financing Summit v New Yorku, najväčšom podujatí v USA zameranom na financovanie jadrovej energetiky. Generálny riaditeľ ...



gettyimages 2193856661 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Potvrdila to účasť jej vrcholných predstaviteľov na Nuclear Financing Summit v New Yorku, najväčšom podujatí v USA zameranom na financovanie jadrovej energetiky.


Generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec a riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Matúš Šársky sa zúčastnili Summitu o financovaní jadrového programu (Nuclear Financing Summit) v New Yorku, najväčšom podujatí v Spojených štátoch amerických zameranom na financovanie jadrových projektov. Konferencia, ktorú organizoval Inštitút pre jadrovú energetiku (Nuclear Energy Institute), prebiehala v dňoch 27. - 28. januára.

Účasť Eximbanky na summite prirodzene zapadá do dlhodobej iniciatívy banky v oblasti podpory jadrovej energetiky. Slovenská republika v uplynulom období podpísala Dohodu medzi vládou SR a vládou USA o uľahčení spolupráce na projekte jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a na civilnom jadrovom programe v SR, pričom Eximbanka nadviazala na tento rámec aj podpisom Co-Financing Agreement s americkou Exportno-úverovou bankou (EXIM).

Eximbanka sa profiluje ako štátna finančná inštitúcia s ambíciou zohrávať aktívnu úlohu pri podpore rozvoja jadrovej energetiky, a to tak pri malých a pokročilých modulárnych reaktoroch (SMR/AMR), ako aj pri veľkých jadrových zdrojoch. "Na summite sme získali cenné poznatky o rôznych štruktúrach financovania jadrových projektov – od fázy vývoja až po výstavbu a vyraďovanie. Jadrové projekty sú kapitálovo náročné a spojené s množstvom špecifických rizík, ktoré je nevyhnutné minimalizovať," uviedol Rastislav Podhorec, generálny riaditeľ Eximbanky.

Diskusie na podujatí potvrdili, že pri projektoch takéhoto rozsahu je nevyhnutné zapojenie exportno-úverových agentúr, komerčných poisťovní a rôznych foriem štátnych zabezpečovacích mechanizmov. Práve v tejto oblasti môže Eximbanka zohrávať významnú úlohu. "Exportný potenciál jadrovej energetiky nevnímame len cez samotnú elektrickú energiu. Slovensko má silný ekosystém inštitúcií a firiem, ktoré pôsobia v oblasti jadrovej energetiky a majú praktické skúsenosti zo všetkých fáz životného cyklu jadrových zdrojov – od výskumu, licencovania a projekcie, cez palivový cyklus, výstavbu, až po vyraďovanie," doplnil Matúš Šársky, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov.

Počas summitu absolvovali zástupcovia Eximbanky sériu rokovaní s partnermi z finančných inštitúcií, poisťovní a venture kapitálových fondov, ktoré sú aktívne v oblasti podpory jadrových projektov. Banka zároveň nadviazala kontakty s významnými producentmi jadrových technológií, najmä v segmente malých modulárnych reaktorov, ale aj veľkých jadrových zdrojov.

Vzhľadom na strategickú polohu, silné zázemie firiem s jadrovou spôsobilosťou a rozvinuté energetické strojárstvo má Slovenská republika potenciál stať sa regionálnym produkčným uzlom pre komponenty jadrových zdrojov. V okolitých krajinách sa pritom v najbližších rokoch pripravuje realizácia desiatok menších aj väčších jadrových projektov, čo predstavuje významný exportný potenciál pre slovenské firmy.

Eximbanka chce byť pripravená aktívne spolupracovať s partnermi v momente, keď budú jednotlivé jadrové projekty relevantné pre slovenských exportérov a dosiahnu základné parametre pre poskytnutie úveru alebo záruk.

Navštívte náš web.

Sledujte aktuálne informácie o exporte a zahraničnom obchode na našom Linkedin profile.

Zdroj: SITA.sk

Tagy: jadrová energetika PR
