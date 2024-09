Zástupcovia hotelierov a cestovného ruchu apelujú na ministerstvo financií, aby zvrátilo rozhodnutie zvýšiť DPH z ubytovania z 10 na 23 %

Rátalo sa s tým, že DPH v gastre stúpne z dnešných 10 na 23 percent a klesne v ubytovaní z 10 na 5 percent. Po stredajšom rokovaní vlády koalícia oznámila, že to bude naopak.

Daň z ubytovania 23 percent by bola druhá najvyššia v Únii. „22 štátov ju má na úrovni 10 a menej percent, čiže zavedením tejto dane by sme sa dostali do obrovskej konkurenčnej nevýhody,“ povedal viceprezident Zväzu cestovného ruchu SR Roman Berkes.

„Ak sa má rozhodnúť cestovka, ktorá robí trip Praha – Bratislava – Viedeň – Budapešť, tak oželie to, že by tých klientov ubytovala v Bratislave a pokojne ich ubytuje v Brne, ktoré má nižšiu miestnu daň a menšiu DPH,“ uviedol príklad prezident Bratislava Hotels Association Juraj Marko.

Zástupcovia sektora dali vypracovať dosahovú štúdiu, ktorá podľa nich prináša dôkazy o tom, že zvýšenie DPH neprinesie želané efekty ani čo sa týka vyššieho výberu DPH.

Dosahová štúdia podľa nich ukazuje, že by došlo k strate návštevníkov na Slovensku na úrovni asi 1,3 milióna, to by sa premietlo aj do straty prenocovaní na podobnej úrovni.

„Ten dosah by bol masívny v dosahu 270 miliónov eur ročne,“ odhadol generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Novotný.

Zástupcovia sektora veria, že ministerstvo financií ešte zmení svoje plány. Zároveň sú zarazení z toho, že sa takáto významná zmena deje bez odbornej debaty a že sa situácia zmenila veľmi rýchlo.

Zástupcovia sektora tvrdia, že chápu, že konsolidovať treba. „Malo by sa však konsolidovať tak, aby sme si neodpílili konár, na ktorom všetci sedíme,“ dodal Berkes.