Minister práce Tomáš kritizuje Dankove výroky a obvinil ho z klamstva, so zmenou rodičovského dôchodku nesúhlasil

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

23.9.2024 (SITA.sk) - Erik Tomáš kritizuje Dankove výroky, so zmenou rodičovského dôchodku minister práce nesúhlasil. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš obvinil predsedu Slovenskej národnej rady (SNS) Andreja Danka , že klame.Narážal na jeho výroky, ktoré povedal v nedeľnej diskusií v televízií TA3. Danko tvrdil, že Tomáš na neho tlačil, aby v rámci konsolidačného balíčka zrušil rodičovský dôchodok. Minister práce sa ohradil, že on so zmenou rodičovského dôchodku nesúhlasil.„Andrej Danko dnes v TA3 krivo klamal. On v rozpore so svojimi sľubmi odobril zmenu rodičovského dôchodku i mohutné vyzbrojovanie armády za stovky miliónov eur. Ja som s tým ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny nesúhlasil," napísal na sociálnej sieti Erik Tomáš.Na Dankove vystúpenie v diskusií reagovali aj iní poslanci z Hlas-SD , keďže predseda SNS kritizoval činnosť ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej , ministra školstva Tomáša Druckera či aj ministerky hospodárstva Denisy Sakovej . Okrem Tomáša sa voči Dankovým slovám ohradili aj predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok , ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, ako aj minister pre investície Richard Raši